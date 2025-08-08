Lavori a Fontane Marose, la proposta di chi usa i bus: "Istituire il doppio senso in via Roma"

"Istituire provvisoriamente il doppio senso di marcia in via Roma in direzione De Ferrari solo per gli autobus. Così facendo, la fermata di De Ferrari direzione via XX Settembre/via Dante potrebbe continuare a essere operativa". È questa la richiesta che arriva dalle associazioni UTP (Associazione Utenti del Trasporto Pubblico), MobìGE (Associazione Mobilità Genova), Famiglie senz’auto, SìTram – Un tram per Genova dopo l'avvio da lunedì dei cantieri nella zona compresa tra Fontane Marose e via XXV Aprile a Genova per lavori legati al progetto Quattro assi di forza con le modifiche che dureranno fino al 29 agosto.

Le associazioni denunciano come la chiusura al traffico di via XXV ha avuto come conseguenza "il disagio per migliaia di passeggeri del mezzo pubblico ai quali è ora precluso l’arrivo diretto in piazza De Ferrari e all’inizio di via XX Settembre. I passeggeri delle linee 20 e 36 da/per De Ferrari, devono utilizzare la fermata XX Settembre/Monumentale, per una distanza di 950 metri e circa 12 minuti a piedi. A parte la perdita di tempo su percorrenze che, per quanto riguarda i mezzi pubblici genovesi, già non sono esaltanti, va considerato anche il disagio che persone non più giovani e diversamente abili incontrano nel dover affrontare queste camminate" sottolineano le associazioni che hanno inviato una lettera al Comune con la proposta di modifica.

Il cambio della viabilità ha creato qualche discussione soprattutto legata alla tempistica della comunicazione. Il Comune di Genova. attraverso l'assessore al Commercio Tiziana Beghin, ha ricordato subito dopo la partenza delle modifiche come sia stato mantenuto "un dialogo costante con i commercianti".

Le associazioni che difendono i diritti di chi si muove con i mezzi pubblici nella loro lettera aperta aggiungono: "Per Comune e AMT contano di più i passeggeri dei mezzi pubblici o le associazioni dei commercianti che invece sono state contattate?" e ancora: "Sappiamo che la soluzione proposta non piace ai commercianti. Possibile che una decina di commercianti in via Roma riesca ad averla vinta su decine di migliaia di passeggeri che ogni giorno a Genova utilizzano il mezzo pubblico per muoversi in città?

