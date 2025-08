Ordinanza antismog, le modifiche: veicoli merci a motore spento durante le operazioni di carico/scarico

Al via la nuova fase di contenimento delle emissioni dovute al traffico, per ridurre l'inquinamento atmosferico nel Comune di Genova. Si tratta di una serie di modifiche alle deroghe già presenti nella prima ordinanza, necessarie per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese e per mantenere l'obiettivo principale della tutela della qualità dell'aria.

Per questi motivi la sindaca Silvia Salis, su proposta dell'assessora all'Ambiente Silvia Pericu e dell'assessore alla Mobilità e Trasporto Pubblico Emilio Robotti, ha firmato una nuova ordinanza che, tra l'altro, prevede su tutto il territorio comunale lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

