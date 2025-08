3 agosto 2020: 5 anni fa l'inaugurazione del ponte Genova San Giorgio

× Il tuo browser è obsoleto.

GENOVA - Qualunque cosa potrà accadere, la ferita per Genova non si rimarginerà mai completamente e quel 14 agosto 2018 rappresenterà sempre uno sfregio per la città e per tutte le famiglie che hanno perso il loro cari in un maledetto mattino di mezza estate. A quelle famiglie Primocanale è sempre stato vicino e continua a esserlo ancora oggi, al loro fianco mentre si combatte un’importante battaglia in tribunale per ottenere giustizia.





Il ricordo di cinque anni fa dall'archivio storico

Ma nello stesso tempo la nostra emittente è stata anche guardiana inflessibile di tutto ciò che è accaduto dopo: dai progetti presentati, alla scelta caduta su Renzo Piano che ha generosamente regalato alla sua città il proprio genio di architetto, fino alla ricostruzione del futuro ponte S. Giorgio. In questo articolo proponiamo l’emozionante momento dell'inaugurazione del ponte, inaugurato ufficialmente – alla presenza delle più alte cariche dello Stato - cinque anni fa, il 3 agosto 2020. La lunga diretta di Primocanale raccontò la cerimonia con il supporto di clip e docufilm per l'intera giornata.

Ponte di luce, il pensiero alle vittime: le parole del governatore Bucci

"Cinque anni fa Genova inaugurava il Ponte San Giorgio. Un’opera che è simbolo di rinascita, di determinazione e di unità. Il nostro pensiero, oggi come allora, va prima di tutto alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi e alle loro famiglie. Come disse Renzo Piano il giorno dell’inaugurazione: “È un ponte di luce, da qui chi viene dal Nord vede la luce che arriva dal mare. Questo ponte è semplice e forte, come questa città. Costruito in acciaio, ma forgiato nel vento”. Cinque anni dopo, quel ponte continua a raccontare al mondo la forza della nostra città e della Liguria. Così il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ricorda l'anniversario.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook