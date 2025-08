L'appello di Legambiente Liguria: "Più comunità energetiche per aiutare i piccoli borghi"

La nuova comunità energetica solidale che nasce nel centro storico genovese sarà capace di produrre oltre 70 kW e potrà essere utilizzato da oltre venti realtà del territorio. Ma sul fronte transizione ecologica la Liguria appare ancora indietro. Secondo i dati forniti da Legambiente se l'Italia ha un ritardo di otto anni sugli obiettivi del 2030, la Liguria registra un ritardo stimato di 14 anni.

Le possibilità offerte dalle comunità energetiche sono di diverso genere, da una parte quella di far abbassare il costo della bolletta energetica, dall'altra aiutare anche le realtà più piccole dell'entroterra dove da decenni è in corso una perdita di popolazione.

"Oggi le possibilità che si hanno da un punto di vista tecnico e strutturale ci permettono di realizzare delle comunità energetiche anche nelle piccole realtà dell'entroterra considerando che quello ligure è un territorio complesso da un punto di vista sociale. Una forma di rilancio dove l'importante, oltre a fare energia, è anche quello di fare comunità" spiega Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria.

Secondo le stime le comunità energetiche portano a un risparmio del 20% in bolletta. Ad aprile in Liguria è partito un nuovo bando da 2 milioni di euro della Regione destinato alle pubbliche amministrazioni per favorire l'installazione di comunità energetiche nelle realtà pubbliche. Ma sono molte le associazioni territoriali che fanno richiesta per avviare una comunità energetica ma spesso si scontrano con i problemi legati alla burocrazia.

E allora ecco l'appello rivolto alle istituzioni: "Serve un supporto per la pianificazione, ad esempio spesso i piccoli comuni hanno difficoltà nel mettere personale impiegato a progettare (le comunità energetiche sul lato normativo che è quello che poi consente di attrarre risorse per portare avanti i progetti, penso dunque a degli enti centrali" precisa Borromeo.

