Genova, ecco la comunità energetica solidale con i pannelli solari sopra l'Acquario

Nasce a Genova una nuova Comunità Energetica Rinnovabile Solidale (CERS), un’iniziativa nata per promuovere energia rinnovabile, coesione sociale e sviluppo sostenibile all'interno del centro storico.

Il primo impianto della cer sarà un sistema fotovoltaico da circa 70 kW, che sarà installato sul tetto dell’Acquario di Genova. L’investimento è sostenuto dalla cer stessa, beneficiando di contributi nazionali e locali a fondo perduto del 40%. Geeco è stata costituita nella forma di cooperativa di consumo impresa sociale, e reinvestirà le risorse generate dalla condivisione dell’energia in progetti a impatto sociale e ambientale, destinati alla comunità locale genovese, che saranno selezionati e valutati dagli stessi partner dell’iniziativa. L’adesione alla cer è aperta a tutti coloro che si riconoscono nelle finalità ambientali e di sviluppo della coesione sociale alla base della nascita di Geeco.

Grazie al sistema nazionale di incentivi del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), per ogni kWh condiviso tra i membri, la cer riceverà contributi economici garantiti per 20 anni, e potrà accedere a ulteriori finanziamenti a fondo perduto per l’ampliamento degli impianti. Il progetto presentato è infatti la prima configurazione di Geeco, che copre l’area servita dalla cabina primaria AC001E01099 (che include tutto il bacino del Porto Vecchio da Ponte Colombo fino all’Acquario e fino oltre il Parco urbano delle Mura e dei Forti) ma è già in programma un’estensione progressiva all’intera città di Genova con la realizzazione di altri impianti.

Il progetto di cers Geeco si inserisce nel più ampio circuito Enernoi, promosso da EpC Energie per la Comunità, società benefit costituita da CGM – Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale e Fratello Sole, con l’obiettivo di creare valore ambientale, economico e sociale attraverso la produzione e condivisione locale di energia da fonti rinnovabili, integrata con servizi di welfare, mobilità sostenibile e inclusione. Le cers Enernoi già costituite sono 9, altre 40 configurazioni territoriali sono in corso di attivazione, in tutta Italia.

Il progetto è stato avviato “dal basso” da un gruppo di soci fondatori che unisce realtà del terzo settore e del mondo cooperativo, tra cui Confcooperative Liguria, Legambiente Liguria, Social Hub Genova, Fratello Sole, Cittadini Sostenibili, le cooperative sociali Gente di Mare e La Cruna e CER Sole, la prima CER costituita a Genova e tra le prime riconosciute in Italia.

