Report Confindustria Genova: economia ok ma spaventano i dazi Usa

Il bilancio generale è positivo per quanto riguarda l’economia di Genova con situazioni però diverse tra loro a seconda dei settori: crescono i comparti dei servizi e della manifattura, cala ancora la produzione industriale. Capitolo a parte merita il discorso dei dazi imposti dagli Stati Uniti. All’interno di questo scenario l’andamento della cantieristica navale ha di fatto “giocato d’anticipo” sulle vendite verso gli States ma questo porta come conseguenza a una domanda che a conti fatti è stata “rubata al domani”. È questa la fotografia scattata da Confindustria Genova per quanto riguarda lo scenario economico del primo semestre del 2025 e le proiezioni per la seconda parte dell’anno. Per quanto riguarda il turismo l’attività rimane alta sugli stessi livelli del 2024.

Al momento gli effetti dei dazi non si sono registrati in maniera rilevante ma vanno a pesare sul breve periodo. A questo elemento andrà poi aggiunto la prevista svalutazione del dollaro spiega Confindustria Genova. Per quanto riguarda i dazi - analizza Giacomo Franceschini, responsabili del centro studi di Confindustria Genova -. Bisognerà capire quanto sarà in grado la nostra economia di ricollocare i prodotti nel mercato interno. Le prospettive per il secondo semestre infatti vede un’assenza di variazione per quanto riguarda le esportazioni mentre è prevista una crescita del fatturato del 2,3%, un aumento dell’1% degli ordini e un +0,6% degli occupati".

