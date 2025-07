Lutto cittadino e tributo in piazza a Soldano per il ciclista Privitera

Il sindaco Antonio Fimmanò, del Comune di Soldano, nell'entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia, ha proclamato una giornata di lutto cittadino domani in memoria di Samuele Privitera, 19 anni, giovane promessa del ciclismo italiano morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi dopo una caduta in gara a Pontey durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc, gara under 23.

Il sindaco Fimmanò e la famiglia del ragazzo ricordano che non ci sarà alcuna funzione religiosa

Alle 18, in piazza San Giovanni Battista nel centro del paese, si terrà anche un momento commemorativo organizzato dalla famiglia e durante il quale gli amici potranno ricordare il giovane atleta, destinato a raggiungere gli alti livelli dell'agonismo su due ruote. Il sindaco Fimmanò e la famiglia del ragazzo ricordano che non ci sarà alcuna funzione religiosa e ovviamente non sarà presente la salma di Samuele, ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La tragedia alla prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc

Il corridore è caduto nella discesa forse sbalzato dall'impatto con un dosso. Ha perso il caschetto di protezione e ha sbattuto violentemente la testa contro un cancello riportando un grave trauma cranico. Il giovane, subito soccorso dai medici dell'organizzazione di gara, era stato portato in ospedale dove però è morto poco dopo. L'incidente si è verificato a circa 50 chilometri dalla partenza e a 35 dall'arrivo previsto proprio ad Aosta.

Privitera, originario di Perinaldo, da due era gareggiava nell'Under 23 tra le fila della Hagens Berman Jayco. Ha partecipato alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali e, tra le altre competizioni, si è distinto anche al Giro d’Italia Next Gen. Nei primi mesi dell’anno è andato vicino al successo nella categoria, classificandosi al secondo posto nella tappa inaugurale dell’Istrian Sprint Tour.

