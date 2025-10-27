Meteo in Liguria, inizio settimana con il sole: ecco quando torna la pioggia

LUNEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a agitato; Mar Ligure di Levante molto mosso.

MARTEDI': l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Riviera centrale, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti molto deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3150 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

MERCOLEDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sulla Riviera di ponente Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

