Meteo in Liguria, dopo un weekend di sole torna il maltempo. Le previsioni di 3Bmeteo

LUNEDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 4050 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

MARTEDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; sulla Riviera di levante molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sulle Alpi Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

