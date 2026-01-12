Sport

L’Al Nassr resta senza portiere titolare e blocca Bento: Genoa ora cosa fai?

Lo scontro al vertice tra Al Hilal e Al Nassr finisce 3-1 per la squadra di Inzaghi, con l’espulsione di Al-Aqidi. Il club arabo congela il trasferimento del brasiliano al Grifone. Almeno per due settimane
di Carlo Danani

Cose da Genoa, anche in Arabia. Anche se stavolta il Grifone non c’entra nulla. Il big match tra Al Hilal e Al Nassr incorona la formazione di Inzaghi, che trionfa 3-1. Partita vibrante, con tanto di espulsione per Al-Aqidi al quarto d’ora del secondo tempo. A fine gara, l’Al Nassr blocca il trasferimento di Bento, che di lì a qualche ora avrebbe preso il primo aereo per l’Italia per unirsi alla formazione di De Rossi, in prestito con diritto di riscatto.

Passaggio del brasiliano congelato, almeno per una settimana o due, visto che c’è tempo fino al 2 febbraio. A questo punto, cosa fa il Genoa? Aspetta Bento oppure si dirige verso altre strade?

