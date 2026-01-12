L’Al Nassr resta senza portiere titolare e blocca Bento: Genoa ora cosa fai?

Cose da Genoa, anche in Arabia. Anche se stavolta il Grifone non c’entra nulla. Il big match tra Al Hilal e Al Nassr incorona la formazione di Inzaghi, che trionfa 3-1. Partita vibrante, con tanto di espulsione per Al-Aqidi al quarto d’ora del secondo tempo. A fine gara, l’Al Nassr blocca il trasferimento di Bento, che di lì a qualche ora avrebbe preso il primo aereo per l’Italia per unirsi alla formazione di De Rossi, in prestito con diritto di riscatto.

