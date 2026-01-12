Genoa, è fatta per Bento. Domani sarà a Genova per le visite

Per il Grifone arriva il primo rinforzo del mercato di gennaio. Domani sarà in città per affrontare le visite mediche di rito Bento Matheus Krepski, noto semplicemente come Bento, portiere brasiliano che arriva dall’Al Nassr con la formula del prestito con diritto di riscatto nel prossimo giugno per una cifra intorno agli otto milioni di euro. Un tassello importante per la squadra di De Rossi dopo che nelle ultime settimane le prove fornite da Leali avevano lasciato molto a desiderare. E' stato lo stesso giocatore brasiliano a scegliere il Genoa: corteggiato anche dal West Ham, ha preferito la Liguria a Londra perché gli è stata garantita la titolarità che lui cercava per potersi giocare le sue carte con Ancelotti in vista del prossimo mondiale.

La carriera

Bento, 26 anni, alto 1.90 m., è un estremo difensore dal fisico imponente e dotato di buona personalità tra i pali. Entrato nelle giovanili dell’Athletico Paranaense all’età di 14 anni, ha esordito in prima squadra nel gennaio 2020 giocando nel corso degli anni oltre 160 partite ufficiali tra cui quella della vittoria della Copa Sudamericana 2021 nella finale vinta 1‑0 contro il Red Bull Bragantino. Nel luglio 2024 viene acquistao dall’Al‑Nassr per una cifra intorno ai 18 milioni di euro con un un contratto quadriennale. Nella squadra di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozović accumula oltre 50 presenze ufficiali. Parallelamente alla carriera di club, viene convocato e fa il suo esordio con la Nazionale brasiliana nel marzo 2024, giocando da titolare in alcune amichevoli importanti contro Inghilterra e Spagna.



