Il Pisa fa l’esame salvezza al Genoa. Le probabili formazioni. Live dalle 15

Vitinha confermato in attacco (foto Genoa Cfc)

Sipario sul 2026 del Grifone, dopo aver chiuso malamente l’anno vecchio. Si parte col botto: subito un pirotecnico match salvezza col Pisa. Abbracciando idealmente Alberto Gilardino, uno dei pochissimi allenatori della storia recente ad essere entrato nel cuore dei tifosi rossoblù. E spingendo un Genoa che oggi come mai avrà bisogno della sua gente per stoppare la striscia negativa, per prendere a calci il momentaccio e chiudere definitivamente nel dimenticatoio i fantasmi di Roma.

DDR-Gila: faccia a faccia Mundial

Gara tosta all’orizzonte. I toscani hanno pochi punti, vero. Ma tutta la concorrenza fatica a trovare le chiavi per metterli in difficoltà. Ne è ben consapevole un De Rossi che legittimamente, rispetto all’Olimpico, si aspetta dai suoi una partita ben diversa, a cominciare da spirito e combattività. “Tutto chiarito e risolto - ha assicurato DDR - Giriamo pagina e ripartiamo”. Nella speranza che quantomeno sull’atteggiamento di gruppo non ci siano più ricadute che avrebbero dell’inquietante.

Il ritorno di Leali e il dubbio in attacco

La formazione. In porta torna Leali, in attesa di capire quale sarà il futuro dei pali rossoblù. Al riguardo, pochi giorni e dovremmo sapere. Curiosità in difesa, per intuire se Otoa può davvero diventare un leader.

Curiosità pure a centrocampo, sperando in istantanei segnali di ripresa da parte di un Malinovskyi ultimamente sotto ai suoi standard. Troppo importante Ruslan per questo Genoa. Curiosità anche in attacco, per scoprire chi completerà il reparto insieme a Vitinha. Ekuban, Ekhator o Colombo?

In campo a mercato aperto: che complicazione

Avanti con la prima di sei partite a mercato aperto. In generale, inevitabile rischio distrazione per chi potrebbe cambiare aria. Quale impatto sul Genoa? Schiettezza e dire sempre la cruda verità: De Rossi dichiara di prepararsi così per affrontare un lunghissimo mese, dove gli allenatori avranno un pensiero supplementare.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Leali; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Ekuban, Vitinha

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister

Arbitro: Chiffi, assistenti Peretti, Colarossi, quarto uomo Calzavara, Var Mazzoleni, Avar Nasca

Indisponibili Genoa: Cornet, Siegrist, Messias, Gronbaek, Onana (Coppa d’Africa)

Indisponibili Pisa: Stengs, Cuadrado, Akinsanmiro (Coppa d’Africa)