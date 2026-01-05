Genoa, Bento diventa la prima scelta per la porta. Su Fini c'è il Venezia

Bento, portiere brasiliano dell'Al Nassr e Seydou Fini

Al Genoa il borsino dei portieri tiene banco nel bollente mercato di gennaio. Niente Perin, che resta alla Juventus. In stand by Mandas: la sua partenza dalla Lazio non è semplice, comunque non immediata. Mentre Livakovic, in uscita dal Girona e di proprietà del Fenerbahce, sembra ormai destinato al ritorno alla Dinamo Zagabria. Col Grifone pare intenzionato a non insistere sul numero uno croato.

In cima alla lista rossoblù adesso c’è Bento, portiere nell’orbita della Nazionale brasiliana, dove ha collezionato 6 presenze. L’estremo difensore classe 1999 punta a giocare in Europa nella seconda parte di una stagione proiettata verso i Mondiali di giugno. Operazione complicata, perché Bento oggi in forza all’Al Nassr guadagna oltre 5 milioni l’anno. Serve convergenza di vedute tra i due club e il giocatore, altrimenti non se ne farà nulla.

Ipotesi prestito secco fino a giugno, con ingaggio da dividere tra i due club? Questa al momento sembra la strada più praticabile, forse l’unica. In ribasso la candidatura di Dimitrievski, il macedone del Valencia al momento è infortunato e il Genoa ha fretta di chiudere.

Stolz verso un nuovo prestito

Franz Stolz, portiere di proprietà del Genoa da un anno in prestito al Rapid Bucarest, in questa stagione sette presenze nel campionato rumeno e una in Coppa, sembra destinato a rientrare alla base, per poi ripartire in questa sessione di mercato verso un nuovo club.

Fini tra Venezia e ritorno in Olanda

A Pegli la stazione partenze comincia ad animarsi. Carboni tornerà all’Inter, che lo girerà in prestito al Racing Avellaneda. La notizia del giorno è l’affondo del Venezia, ambiziosa formazione di serie B, per Seydou Fini. Per il nazionale Under 21 il Genoa sembra aprire soltanto a un prestito secco. Da valutare anche alcuni sondaggi dall’Olanda, dove il ragazzo è conosciuto e apprezzato per la recente esperienza all’Excelsior. L’esterno offensivo gode della stima di De Rossi, che lo ha spesso elogiato. Rimane la questione minutaggio, che DDR non può garantire. Situazione fluida. Con la valigia pronta anche Venturino. C’è l’interesse del Monza, ma non solo. Quasi sicuri partenti Stanciu e Gronbaek. Anche Siegrist, Onana e Cornet potrebbero lasciare il Grifone entro fine mese.