Incendio a Borgoratti: distrutti un’auto e tre moto in un box

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, in un box auto in via Antonio Cei, nel quartiere di Borgoratti a Genova. Le fiamme hanno completamente distrutto un’autovettura e tre motociclette parcheggiate all’interno, ma fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.
Difficoltà per i soccorsi dovuti a strada stretta
L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno notato il fumo e il fuoco uscire dal garage. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Genova, intervenuti con autobotti e squadre specializzate. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa un’ora, complicata dalla viabilità ristretta della zona: via Antonio Cei è una strada stretta e collinare, che ha reso difficoltoso l’accesso dei mezzi pesanti e il dispiegamento delle attrezzature. I pompieri hanno lavorato per contenere le fiamme e impedire che si propagassero alle abitazioni adiacenti o ad altri veicoli in sosta. La polizia municipale ha chiuso temporaneamente la via al traffico per facilitare i soccorsi e i rilievi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
