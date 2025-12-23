Grave aggressione nel carcere di Marassi: detenuto sequestra un agente, tre poliziotti feriti

Momenti di alta tensione ieri pomeriggio nel carcere di Marassi. Un detenuto italiano, ristretto nella Sesta Sezione al primo piano, ha aggredito un agente di polizia penitenziaria in servizio, riuscendo a sequestrarlo all’interno del box agenti. Secondo la ricostruzione fornita dalla UILPA Polizia Penitenziaria, l’agente è stato liberato solo grazie all’intervento tempestivo dei colleghi, costretti a rompere il vetro del box con un estintore per neutralizzare la situazione.



Il bilancio dell'episodio