Lo Spezia perde ancora: il Frosinone si impone allo "Stirpe" 2-1

FROSINONE - Perde ancora lo Spezia. I bianchi escono sconfitti 2-1 dallo Stirpe contro il Frosinone capolista, trascinato dalle reti di Bracaglia nel primo tempo e di Ghedjemis nella ripresa. A nulla serve il gol a pochi secondi dalla fine di Beruatto. Dopo una prima frazione giocata in modo tutto sommato sufficiente dalla squadra di Donadoni, nonostante lo svantaggio maturato all’intervallo, le aquile crollano nel secondo tempo, rischiando in più occasioni di subire un passivo più pesante contro i ciociari.

La trasferta si presentava proibitiva e le difficoltà erano note, ma continuano a emergere con preoccupante regolarità i soliti problemi che attanagliano lo Spezia fin dall’inizio della stagione. Una squadra fragile, poco incisiva e incapace di reagire nei momenti chiave del match.

All’orizzonte ora l’ultima sfida dell’anno solare contro il Pescara. Un appuntamento decisivo per lo Spezia, che davanti al proprio pubblico avrà a disposizione un solo risultato. A prescindere dall’esito del tabellino, la gara contro gli abruzzesi chiuderà una prima parte di stagione ampiamente deludente.

Cronaca

93' - Beruatto trova il gol e accorcia le distanze: botta secca dal limite dell'area, decisiva la deviazione di un difensore dei padroni di casa.

87' - Botta secca di Esposito che trova i guantoni di Palmisani.

74' - Raddoppio del Frosinone, ha segnato Ghedjemis. Era solo questione di tempo, arriva il secondo gol dei padroni di casa firmato dal numero 7 con un destro secco a incrociare che non lascia scampo a Mascardi.

69' - Sinistro a giro di Ghedjemis: la palla si stampa sul palo.

66' - Gelli di testa, tutto solo in area di rigore, va vicinissimo al raddoppio.

53' - Arriva il raddoppio del Frosinone ma il guardalinee alza la bandierina e ferma tutto.

47' - Calcia Artistico da buona posizione ma la sfera finisce alta di poco.

Primo tempo

46' - Artistico calcia in porta ma trova le mani di Palmisani.

25' - Palo di Kvernadze.

16' - Bracaglia porta avanti il Frosinone. In mischia ha la meglio il difensore dei padroni di casa che gira la sfera in porta da pochi passi.

4' - Traversa di Soleri: colpo di testa perfetto dell'attaccante che si stampa sul legno a portiere battuto.

Tabellino

Frosinone - Spezia: 2-1;

Reti: 16' Bracaglia (F), 74' Ghedjemis (F), 93' Beruatto (S);

Ammoniti: 36' Raimondo (F), 49' Bracaglia (F), 91' Esposito (S);

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Cittadini, Monterisi, Bracaglia (75' Marchizza); Calò (84' Biraschi), Cichella (62' Gelli), Koutsoupias, Ghedjemis, Kvernadze (84' Barcella); Raimondo (62' Zilli).

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wiśniewski, Hristov (59' Candela), Cistana; Vignali, Bandinelli, Nagy (59' Esposito), Cassata (80' Lapadula), Beruatto; Soleri (71' Di Serio), Artistico (71' Vlahovic).

Pre partita

FROSINONE - Tutto pronto allo Stirpe. Frosinone e Spezia in campo dalle ore 15.00 in un match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Ambizioni e stati d'animo completamente opposti. Da una parte la capolista guidata dal grande ex Alvini a caccia di punti per mantenere la vetta, dall'altra gli uomini di Donadoni alla disperata ricerca di risultati e certezze per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella, Koutsoupias, Ghedjemis, Kvernadze; Raimondo. All.Alvini.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wiśniewski, Hristov, Cistana; Vignali, Bandinelli, Nagy, Cassata, Beruatto; Soleri, Artistico. All. Donadoni.