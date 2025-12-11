Nuove cariche in Forza Italia, Dina Nobili responsabile regionale di Sociale e Disabilità

Dina Nobili

Nuova carica all'interno di Forza Italia, con il segretario regionale Carlo Bagnasco che ha nominato Dina Nobili, originaria della Spezia, responsabile regionale dei dipartimenti Disabilità, Sociale, Famiglia e Bioetica del partito.

"Con questa nomina Forza Italia Liguria rafforza il proprio impegno sui temi sociali, della famiglia, della tutela delle persone con disabilità e delle questioni bioetiche - dichiara il segretario regionale Carlo Bagnasco -. Si tratta di ambiti centrali della nostra azione politica e dei nostri valori. Dina Nobili è una persona di grande sensibilità, competenza ed esperienza, qualità fondamentali per guidare dipartimenti così delicati e strategici".

Nel suo nuovo incarico Dina Nobili avrà il compito di coordinare le attività dei dipartimenti, promuovere iniziative sul territorio ligure e contribuire all'elaborazione di proposte politiche e programmatiche in linea con i principi di Forza Italia.

"Ringrazio il segretario regionale Carlo Bagnasco per la fiducia accordatami, assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l'obiettivo di ascoltare i territori, valorizzare le competenze e lavorare affinché Forza Italia sia sempre più punto di riferimento sui temi sociali, della famiglia, della disabilità e della bioetica" le prime parole di Dina Nobili.