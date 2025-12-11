Politica

Nuove cariche in Forza Italia, Dina Nobili responsabile regionale di Sociale e Disabilità

Nel suo nuovo incarico Dina Nobili avrà il compito di coordinare le attività dei dipartimenti, promuovere iniziative sul territorio ligure
di G.F.
Dina Nobili

Nuova carica all'interno di Forza Italia, con il segretario regionale Carlo Bagnasco che ha nominato Dina Nobili, originaria della Spezia, responsabile regionale dei dipartimenti Disabilità, Sociale, Famiglia e Bioetica del partito.

"Con questa nomina Forza Italia Liguria rafforza il proprio impegno sui temi sociali, della famiglia, della tutela delle persone con disabilità e delle questioni bioetiche - dichiara il segretario regionale Carlo Bagnasco -. Si tratta di ambiti centrali della nostra azione politica e dei nostri valori. Dina Nobili è una persona di grande sensibilità, competenza ed esperienza, qualità fondamentali per guidare dipartimenti così delicati e strategici".

Nel suo nuovo incarico Dina Nobili avrà il compito di coordinare le attività dei dipartimenti, promuovere iniziative sul territorio ligure e contribuire all'elaborazione di proposte politiche e programmatiche in linea con i principi di Forza Italia.

"Ringrazio il segretario regionale Carlo Bagnasco per la fiducia accordatami, assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l'obiettivo di ascoltare i territori, valorizzare le competenze e lavorare affinché Forza Italia sia sempre più punto di riferimento sui temi sociali, della famiglia, della disabilità e della bioetica" le prime parole di Dina Nobili.

