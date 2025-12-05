La Sampdoria cambia pelle: operazione riscatto

Simone Pafundi

Cambiare pelle per risalire finalmente la china di una classifica pericolosa. Ci prova la Sampdoria, chiamata domenica a Marassi (ore 19,30) alla delicata sfida con la Carrarese. Le cose non stanno funzionando per i blucerchiati soprattutto in attacco, come confermato anche dalle parole dello stesso Gregucci dopo la sconfitta con lo Spezia ("Il gol è un problema"), e Foti sta valutando in questi giorni di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 con Pafundi e Cherubini trequartisti alle spalle di Coda, l'unica vera prima punta in rosa. Qualcosa può cambiare però anche in mezzo al campo dove salgono le quotazioni, anche alla luce dello stop di Bellemo per un problema a un polpaccio, dei rientranti Ricci e Abildgaard. Il primo, pur con tutti i limiti evidenziati nella sua esperienza genovese, ha le caratteristiche di uomo d'ordine. Il danese invece può dare il suo contributo come incontrista e uomo di rottura. Il rientro di Depaoli a destra dopo la squalifica sembra quasi scontato così come la conferma a sinistra di Giordano. In difesa si potrebbe rivedere Ferrari, pure lui al rientro, al fianco di Venuti e Hadzikadunic.

Il vertice Tey-Manfredi

Senza conferme ufficiali (ma anche senza smentite) intanto nelle ultime ore sarebbe andato in scena un vertice tra Joseph Tey, investore di Singapore alle spalle del club, e il presidente della società Matteo Manfredi. Al vertice - che non si sarebbe svolto a Milano ma comunque in Europa - non erano presenti i due "direttori" Andrea Mancini e Fredberg e non era presente neppure il ceo amministrativo Fiorella. Tema del vertice i margini di manovra in vista di un mercato di gennaio per cui comunque - stando a quanto rivelato nei giorni scorsi dallo stesso Fredberg - sarebbe già stato stanziato un budget preciso (peraltro la Samp attuale ha bisogno di molti rinforzi). Un vertice in cui la proprietà avrebbe ribadito anche l'intenzione di andare avanti senza pensare a una possibile cessione del club. Scenari che naturalmente - a fronte di eventuali offerte - potrebbero cambiare.

I cappellini benefici dei Fedelissimi

Prima della sfida di domenica tra Sampdoria e Carrarese intanto si rinnoverà come ogni anno, fuori dallo stadio Ferraris, la vendita benefica da parte dello storico club di tifosi dei Fedelissimi a favore dell'associazione Gigi Ghirotti del professor Henriquet. Questa volta verrano messi in vendita speciali cappellini blucerchiati con la "S" di Sampdoria nel ricordo di Simona Colombino, compianta tifosa doriana scomparsa nel 2002.

Gli arbitri

L'arbitro di Sampdoria-Carrarese sarà Sozza di Seregno. Assistenti: Berti di Prato e Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta. VAR: Fourneau di Roma 1. AVAR: Marinelli di Tivoli.