Rischia di saltare al Carlo Felice l'ultima replica prevista di 'Caravaggio', spettacolo con Roberto Bolle. Per domenica 7 dicembre, infatti, Slc Cgil ha organizzato lo sciopero del personale contro il perdurare delle ragioni alla base dello stato di agitazione proclamato nei mesi scorsi. Tra le principali questioni irrisolte ci sono quelle legate agli organici con particolare riferimento ai precari, i problemi salariali e gli scivoli pensionistici. A questo si aggiunge la mancanza di comunicazione ai propri dipendenti sull’organizzazione del lavoro che - secondo la sigla sindacale - denota da parte del teatro una scarsa attenzione nei loro confronti. Regolare la replica di domani, sabato 6.
Carlo Felice, per uno sciopero rischia di saltare l'ultima replica del 'Caravaggio' di Roberto Bolle
di d.vass
