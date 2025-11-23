LIVE Mantova - Spezia 1-1: Mancuso si divora il vantaggio

Cronaca
49' - Contropiede perfetto del Mantova conclusa con un clamoroso errore di Mancuso che strozza troppo il tiro a pochi centimetri dalla porta.
Primo tempo
44' - Contropiede perfetto dello Spezia innescato da Cassata e concluso male da Vlahovic con un tiro finito alto sopra la traversa da ottima posizione.
40' - Bella trama dello spezia conclusa da un destro a giro di Di Serio parato da Festa.
37' - Botta secca di Radaelli con il destro, Mascardi con i piedi manda la sfera in corner e si arrabbia con la sua difesa.
34' - Pari del Mantova, a segno Ruocco: Mascardi non riesce a respingere un colpo di testa sul fondo, la palla si stampa sulla traversa e sulla respinta del legno si avventa l'attaccate mantovano che non può sbagliare.
29' - Salva due volte Mascardi su una doppia conclusione ravvicinata dell'attacco del Mantova. Padroni di casa vicini al pareggio.
24' - Spezia vicino al raddoppio. Triangolano Candela e Vignali con quest'ultimo che arriva al tiro da pochi passi, ma trova la deviazione decisiva di Festa, prodigioso nell'intervento.
4' - Gol dello Spezia, ha segnato Aurelio: il colpo di testa di Vlahovic trova la respinta di Festa, ma sulla smanacciata del portiere mantovano si avventa l'esterno aquilotto che spara in porta con il mancino.
2' - Spezia vicinissimo al vantaggio. Di Serio brucia il difensore e si trova a tu per tu con Festa. Salta il portiere, non riesce a calciare e serve Vlahovic a rimorchio che a botta sicura trova le mani dell'estremo difensore. Sulla respinta arriva Cassata che calcia male colpendo in pieno il difensore sulla linea.
Tabellino
Mantova - Spezia: 1-1;
Reti: 4' Aurelio (S), 34' Ruocco (M);
Ammoniti: 10' Cassata (S), 21' Di Serio (S), 34' Wisniewski (S);
MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli; Castellini, Cella, Bani; Wieser, Artioli, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Ruocco.
SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Jack; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Di Serio.
Pre partita
MANTOVA - Tutto pronto al Martelli. Alle 15 il fischio d'inizio di Mantova - Spezia. La gara è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Una sfida che mette a confronto due squadre a caccia di punti salvezza. Entrambe, infatti, gravitano nelle basse posizioni di classifica.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli; Castellini, Cella, Bani; Wieser, Artioli, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Ruocco. All. Possanzini. A disp. Andrenacci, Pittino, Maggioni, Falletti, Fadel, Paoletti, Majer, Mensah, Fiori, Marras, Caprini, Bonfanti.
SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Jack; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Di Serio. All. Donadoni. A disp. Sarr, Loria, Hristov, Onofri, Cistana, Beruatto, Lorenzelli, Bandinelli, Comotto, Candelari, Artistico, Conte.
IL COMMENTO
