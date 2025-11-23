LIVE Mantova - Spezia 1-1: Mancuso si divora il vantaggio

MANTOVA - Tutto pronto al Martelli . Alle 15 il fischio d'inizio di Mantova - Spezia. La gara è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Una sfida che mette a confronto due squadre a caccia di punti salvezza. Entrambe, infatti, gravitano nelle basse posizioni di classifica.

2' - Spezia vicinissimo al vantaggio. Di Serio brucia il difensore e si trova a tu per tu con Festa. Salta il portiere, non riesce a calciare e serve Vlahovic a rimorchio che a botta sicura trova le mani dell'estremo difensore. Sulla respinta arriva Cassata che calcia male colpendo in pieno il difensore sulla linea.

4' - Gol dello Spezia, ha segnato Aurelio : il colpo di testa di Vlahovic trova la respinta di Festa, ma sulla smanacciata del portiere mantovano si avventa l'esterno aquilotto che spara in porta con il mancino.

24' - Spezia vicino al raddoppio. Triangolano Candela e Vignali con quest'ultimo che arriva al tiro da pochi passi, ma trova la deviazione decisiva di Festa, prodigioso nell'intervento.

34' - Pari del Mantova, a segno Ruocco : Mascardi non riesce a respingere un colpo di testa sul fondo, la palla si stampa sulla traversa e sulla respinta del legno si avventa l'attaccate mantovano che non può sbagliare.

37' - Botta secca di Radaelli con il destro, Mascardi con i piedi manda la sfera in corner e si arrabbia con la sua difesa.

44' - Contropiede perfetto dello Spezia innescato da Cassata e concluso male da Vlahovic con un tiro finito alto sopra la traversa da ottima posizione.

