Tante occasioni create, troppe quelle mancate: Genoa, bilancio rosso fuoco

Per rendere l'idea, la fotografia perfetta può essere quella della montagna che partorisce il topolino. Due significative graduatorie a confronto, dopo 11 giornate di serie A. Da una parte, la classifica delle grandi occasioni create, dall’altra quella delle grandi occasioni mancate.

In mezzo un Genoa che, per produzione di palle gol ad alta percentuale realizzativa, è addirittura sul terzo gradino, a pari merito col Bologna e dietro soltanto alle due milanesi. Addirittura davanti a Napoli, Roma, Atalanta e Lazio. Un dato clamorosamente lusinghiero, ma che poi si scoprirà con un forte retrogusto di beffa. In testa, l’Inter vince per distacco davanti al Milan. Ultimo un Lecce che produce meno della metà di quanto ad esempio creano i rossoblù: 12 contro 25.

Grandi occasioni create

Inter 47; Milan 31; Bologna, Genoa 25; Juventus 24; Udinese 23; Napoli, Fiorentina, Sassuolo, Parma 21; Roma, Atalanta, Torino, Cagliari, Pisa 20; Lazio, Como 19; Verona, Cremonese 18; Lecce 12.

Insomma, alla luce di questi dati alle soglie dell'esaltante, ti aspetteresti quantomeno un Grifone ben lontano dalla zona rossa, certamente non seduto su un malinconico terz’ultimo posto.

Grandi occasioni mancate

Inter 30; Milan 24; Genoa 19; Atalanta 18; Roma, Fiorentina, Parma 15; Juventus, Bologna, Torino, Verona 14; Napoli, Udinese, Pisa 13; Como, Cagliari 11; Lazio, Sassuolo 10; Lecce, Cremonese 8

Il problema emerge dalla seconda graduatoria sotto la lente. Qui i rossoblù rimangono al terzo posto, trascinati a fondo da qualcosa come 19 occasioni mancate sulle 25 costruite. Un rapporto altamente insufficiente. Dato allarmante, forse di più. Anche in questo caso, davanti ci sono soltanto le due milanesi. Insomma, il Grifone in questi numeri individua uno dei principali motivi del suo pessimo avvio di stagione. La speranza? Una netta inversione di tendenza nelle ultime due giornate, dove il Genoa ha realizzato due reti sia al Sassuolo, sia alla Fiorentina. Un segnale di risalita? Cagliari, Verona e Udinese diranno.