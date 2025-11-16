Sport

Torna alla homepage

Maltempo in Liguria, a Calice al Cornoviglio quattro persone sfollate

3 secondi di lettura
di a.p.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS