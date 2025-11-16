Genoa Women a caccia dell’impresa contro la Juve campionessa d’Italia

Alla boa del girone d’andata, il Genoa Women si mette in direzione Biella, dove alle 18 si specchierà nello scudetto delle campionesse d’Italia. Ostacolo Juventus per la formazione di De La Fuente, che arriva alla sfida con le bianconere con un solo punto di ritardo in classifica.

Bene fin qui le rossoblù, che stanno facendo quadrare i conti salvezza grazie alle pesantissime vittorie interne ottenute alla Sciorba contro Ternana e Parma. Maluccio una Juve che, fin qui, ha superato solamente la Lazio e le umbre, risultando ad oggi il peggior attacco dell’intero campionato. Quattro sole reti realizzate, altrettante però quelle subite, che la incoronano difesa più solida del girone.

Quello zero in trasferta da cancellare

Che partita aspettarsi? Campionesse d’Italia assetate di rilancio, rossoblù senza nulla da perdere, con la ferma intenzione di cancellare uno zero in trasferta sempre più ingombrante. A Roma contro la Lazio e a Como, risultato positivo solo sfiorato. Oggi un nuovo tentativo. Con una classifica che concede ampio margine di speranza a un Genoa Women, al contrario delle avversarie di turno, in campo con pressioni zero.

Sesta giornata: Sassuolo-Ternana 0-1; Parma-Fiorentina 1-1; Como-Milan 1-0. Oggi: Napoli-Inter; Roma-Lazio; Juventus-Genoa.

La classifica: Roma, Como 12; Fiorentina 11; Milan, Lazio 9; Napoli, Juventus 7; Inter, Genoa, Parma 6; Sassuolo 5; Ternana 3.