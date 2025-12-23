Camion in avaria sulla A7, lunghe code verso Genova

Traffico bloccato e lunghe code sull'autostrada A7 in direzione Genova, a causa di un camion in avaria al km 104.

Fra Isola del Cantone e Ronco Scrivia si segnalano fino a 5 km di code in direzione del capoluogo ligure, a partire dal casello di Vignole Borbera. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Consigli per chi viaggia

Ai soli veicoli leggeri diretti a Genova, si consiglia di uscire ad Isola del Cantone e rientrare in autostrada a Ronco Scrivia dopo avere percorso la viabilità ordinaria. A chi proviene da Milano e dal nord consigliamo di percorrere la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce attraverso la diramazione di Novi Ligure.