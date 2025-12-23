Cronaca

Torna alla homepage

Camion in avaria sulla A7, lunghe code verso Genova

Forti disagi per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure
35 secondi di lettura
di F. Ser

Traffico bloccato e lunghe code sull'autostrada A7 in direzione Genova, a causa di un camion in avaria al km 104.

Fra Isola del Cantone e Ronco Scrivia si segnalano fino a 5 km di code in direzione del capoluogo ligure, a partire dal casello di Vignole Borbera. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Consigli per chi viaggia

Ai soli veicoli leggeri diretti a Genova, si consiglia di uscire ad Isola del Cantone e rientrare in autostrada a Ronco Scrivia dopo avere percorso la viabilità ordinaria. A chi proviene da Milano e dal nord consigliamo di percorrere la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce attraverso la diramazione di Novi Ligure.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS