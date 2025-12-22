Genovese pestato a sangue nel suo box a Milano per un cellulare

Un genovese è stato vittima di una brutale aggressione nel suo box auto a Milano, dove è stato pestato a sangue da rapinatori di origini marocchine che volevano rubargli il cellulare. L’uomo, gravemente ferito, è stato trasferito d’urgenza al San Raffaele dove sta ricevendo cure intensive. La vicenda, accaduta il 12 dicembre, ha dell’incredibile: i malviventi hanno atteso la vittima nel garage condominiale, l’hanno aggredita con violenza per impossessarsi del telefono e sono fuggiti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Zangrillo (@albertozangrillo)

La storia raccontata sui social dal prof Zangrillo