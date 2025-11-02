Primavera 1: il Genoa a Monza per riprendersi il primo posto in classifica

L'attaccante rossoblù Nuredini (foto Genoa Cfc)

Torna a viaggiare il Genoa, in campo domani alle 14.30 a Monza per il posticipo della decima giornata nel campionato Primavera 1.

La squadra di Jacopo Sbravati si mette in direzione Brianza con il pieno di motivazioni. Intanto, c’è da cancellare subito la delusione per la prematura eliminazione dalla Coppa Italia. Mercoledì alla Sciorba, dischetto amaro per il Grifone, impantanato in uno scialbo 0-0 contro il Cosenza al termine dei tempi regolamentari e poi costretto a lasciare la manifestazione dopo la serie di penalty che ha deciso chi passava il turno.

C’è poi il pungolo di riprendersi il primo posto in campionato, che i rossoblù detengono ormai da diverse settimane. Un primato momentaneamente sfumato perché Roma, Fiorentina e Cesena, tutte vittoriose nel fine settimana, hanno allungato una graduatoria comunque molto affollata in vetta.

L’avversario odierno è un Monza legato al tre: come le vittorie, i pareggi e le sconfitte dopo le prime nove giornate di campionato. Brianzoli ultimamente non brillantissimi, reduci da quattro partite senza vittorie e da tre pareggi consecutivi. Comunque una squadra solida, che vanta una delle difese meno perforate del campionato, con sole otto reti incassate finora.

Per il Genoa, dopo nove giornate unica formazione ancora imbattuta del girone insieme all’Atalanta, una ghiotta occasione di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, contro Parma e Lecce. Ma anche la necessità di esibire molta attenzione contro un avversario in grado di impensierire chiunque.

Decima giornata: Bologna-Roma 0-1; Cesena-Cagliari 2-1; Lazio-Milan 1-1; Lecce-Cremonese 2-1; Fiorentina-Parma 2-1; Atalanta-Sassuolo 3-2; Inter-Frosinone 4-0; Napoli-Juventus 2-0. Lunedì: Monza-Genoa; Torino-Verona.

La classifica: Roma 22; Fiorentina 21; Cesena, Atalanta 20; Genoa 19; Parma 18; Milan 16; Inter 15; Sassuolo 14; Bologna 13; Monza, Verona, Juventus 12; Lazio 11; Lecce 10; Frosinone 9; Torino, Napoli, Cagliari 7; Cremonese 4.

