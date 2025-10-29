Rigori fatali: il Cosenza elimina la Primavera del Genoa dalla Coppa Italia

Jacopo Sbravati, tecnico della Primavera rossoblù (foto Genoa Cfc)

Dischetto fatale non solo per la prima squadra, ma anche per la Primavera del Genoa. Alla Sciorba, dopo le reti bianche dei tempi regolamentari, la squadra di Sbravati e il Cosenza si giocano il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia direttamente ai calci di rigore.

Dove i calabresi si rivelano infallibili con un perfetto 5 su 5. Il Grifone fallisce il primo tiro con Nsingi, poi realizza gli altri con Nuredini, Romano, Grossi e Zulevic. Ma non basta. Così, ecco la prima delusione stagionale per un Genoa ottimo in campionato col suo primo posto e la sua imbattibilità dopo nove giornate, ma già costretto a lasciare la Coppa Italia.

Poche emozioni nei tempi regolamentari

Ampio il turn over deciso da Sbravati, che lascia inizialmente in panchina diversi titolari in campionato. Nella prima frazione di gioco sono i rossoblù a fare la partita, collezionando diversi calci d’angolo senza tuttavia sbloccare il risultato. Il colpo di testa di Gecaj neutralizzato da Le Rose e la conclusione alta di Mendolia sono le occasioni più importanti per un Genoa che rischia soltanto sulla deviazione di testa di Curatelo, bloccata da Mihelsons.

Nella ripresa, dentro Romano, Zulevic e Nuredini. I padroni di casa spingono soprattutto con gli intraprendenti Zulevic e Nuredini, ma la difesa calabrese regge fino in fondo, peraltro senza particolari affanni. L’ultima speranza di risolverla entro il 90’ è un tiro di Grossi che però non trova l’asso pigliatutto.

Soluzione dagli 11 metri, con l’amaro epilogo. Si volta subito pagina. Lunedì a Monza prossima partita in un campionato dove il Genoa vorrà eliminare subito l’amarezza della prematura uscita dalla Coppa Italia.

Genoa-Cosenza 4-5 dopo i calci di rigore (0-0 al 90')

Genoa: Mihelsons; Nsing, Diallo, Gecaj (46’ Fazio, Spicuglia, Grossi, Chad, Taieb (56’ Zulevic), Pallavicini (62’ Romano), Gibertini (71’ Scaglione), Mendolia, Carbone (56’ Nuredini). All. Sbravati

Cosenza: Le Rose; Pellegrino, Curatelo, Agrelli, Perfetti, Barbagallo (89’ Pepe), Musacchio, Cotroneo, Marini, Novello (62’ Martino), Ragone. All. Gatto

