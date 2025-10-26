Primavera 1: il Lecce spaventa il Genoa ma il gol di Zulevic salva imbattibilità e primo posto

La differenza di 12 punti in classifica poteva lasciar immaginare una partita a senso unico. E, invece, alla Sciorba è andato in scena tutto il contrario. Con un Lecce brillante e addirittura in vantaggio e un Genoa di rincorsa, abile quantomeno a raddrizzarla, salvando così imbattitibilità e primo posto in classifica, seppur adesso da condividere con la Roma.

All'inizio il Grifone ci prova soprattutto con Romano, ma la difesa dei pugliesi regge. Salentini in vantaggio a metà tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Esteban e concesso per fallo di Dodde su Longjean.

Ad inizio ripresa la squadra di Sbravati cambia marcia, con lo stesso Romano e con Nuredini. La svolta al 51’, quando un assist di Nuredini offre una splendida occasione a Zulevic, che concretizza la rete del pareggio con un preciso colpo di tacco.

I rossoblù accelerano ancora, credono nel bersaglio grosso, senza tuttavia riuscire a sfondare. E alla fine il pareggio è il risultato più equo. La Roma supera il Torino e aggancia in vetta un Genoa che, comunque, si consola con una striscia positiva arrivata a quota 9.

Genoa-Lecce 1-1

Reti: 23’ Esteban su rigore (L); 51’ Zulevic (G)

Genoa (3-4-2-1): Lysionok; Doucoure, Klisys, Celik; Odero, Dodde (74’ Grossi), Lafont, Albè (74’ Pallavicini); Romano (74’ Carbone), Nuredini; Zulevic

Lecce (4-2-3-1): Penev; Longjean, Pacia, Kozarac, Dalla Costa; Di Pasquale (80’ Spinelli), Gorter; Laerke, Pehlivanov, Onyemachi (68’ Perrone); Esteban

Arbitro Viapiana di Catanzaro. Ammoniti: Esteban, Gorter, Zulevic, Pehlivanov

Nona giornata: Sassuolo-Parma 1-2; Frosinone-Bologna 0-1; Cremonese-Inter 1-2; Milan-Cesena 7-2; Napoli-Monza 0-0; Roma-Torino 2-0; Genoa-Lecce 1-1; Juventus-Lazio 1-0; Fiorentina-Atalanta 2-2; Cagliari-Verona 2-1.

La classifica: Genoa, Roma 19; Parma, Fiorentina 18; Cesena, Atalanta 17; Milan 15; Sassuolo 14; Bologna 13; Verona, Inter, Monza, Juventus 12; Lazio 10; Frosinone 9; Torino, Lecce, Cagliari 7; Cremonese, Napoli 4.

