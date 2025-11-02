Panchina Genoa, De Rossi arrivato in città in treno ma resta calda l'ipotesi Vanoli

Foto Ansa

Potrebbe ripartire proprio da Genova la nuova avventura di Daniele De Rossi. L’ex tecnico della Roma, che appena un mese fa ha risolto il contratto che lo legava ai giallorossi fino al 2027, è infatti tra i principali candidati per prendere il posto di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa.

Il destino, a volte, sa essere ironico: l’esonero di De Rossi alla guida della Roma arrivò proprio dopo una partita al “Ferraris” nel settembre dello scorso anno, un 1-1 amaro maturato al 96’ con il gol di De Winter che vanificò il vantaggio firmato da Dovbyk. Ora, a distanza di poco più di un anno, proprio da quello stadio potrebbe ripartire la sua carriera.

La dirigenza rossoblù ha intenzione di sciogliere ogni dubbio entro 24 ore. Nella lista dei papabili resta comunque calda anche la pista che porta a Paolo Vanoli, profilo molto stimato per il lavoro svolto al Venezia e al Torino già accostato in passato al Grifone.

Nel frattempo, in attesa della scelta definitiva, sarà la coppia formata da Domenico Criscito e Alessandro Murgita a guidare la squadra nella sfida di domani contro il Sassuolo. Un match che servirà al club per non perdere terreno e, soprattutto, per trovare nuova linfa in vista della prossima fase della stagione.

