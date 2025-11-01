Ribaltone Genoa: via subito Vieira, col Sassuolo in panchina Criscito e Murgita

Criscito e Murgita lunedì in panchina col Sassuolo

Ultimo aggiornamento ore 12.12

Patrick Vieira non è più l'allenatore del Genoa. Dopo voci di corridoio emerse in prima mattinata che già viaggiavano in quella direzione, la notizia viene ufficializzata dal club alle 10.36, con la comunicazione che saranno Murgita e Criscito a guidare la squadra nella delicata partita di lunedì a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Colpi di scena a raffica, insomma, a Villa Rostan: la notte porta un nuovo ribaltone. Addio a Vieira, con il divorzio immediato tra il club e il tecnico francese, che probabilmente ha fatto un passo indietro dopo la raffica di confronti della giornata di venerdì tra le varie parti. Da capire, nello specifico, se siamo davanti a un esonero (poco probabile), a dimissioni (ancor meno probabile) o a una risoluzione consensuale (strada più percorribile). Lunedì sera toccherà a Domenico Criscito, affiancato da Roberto Murgita, guidare una squadra che, a questo punto, ipotizzare quantomeno disorientata è il minimo. Una squadra ieri diretta in campo dallo stesso Vieira nella prima seduta di allenamento dopo la pesante sconfitta al Ferraris contro la Cremonese, con tanto di accesa e dura contestazione da parte della tifoseria. Questa mattina la ripresa: in campo Criscito e Murgita a guidare l'allenamento. Con i giocatori evidentemente sorpresi per una situazione completamente stravolta rispetto a quella che avevano lasciato ieri nel tardo pomeriggio.

Quella conferenza stampa convocata e poi annullata

La vicenda assume ancor più i contorni del grottesco alla luce del fatto che, nel tardo pomeriggio di ieri, la società aveva ufficializzato la tradizionale conferenza stampa dell'allenatore per le 14 di oggi al Centro Signorini per presentare l'imminente incontro valido come posticipo della decima giornata in serie A. Evidente segnale che nella serata di ieri si era creato un quadro che poi nella notte è stato completamente stravolto. Conferenza stampa poi annullata a metà mattinata.

Il comunicato del Genoa

"Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito".

