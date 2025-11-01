Sport

Genoa Women, a Como l’obiettivo è la prima vittoria in trasferta

di Carlo Danani

Dopo la sosta per le Nazionali, torna il campionato di serie A femminile con la disputa della quarta giornata. Per il Genoa Women (fischio d’inizio alle 18) l’avversario è il Como.

Le rossoblù viaggiano in direzione Lario con il morale alle stelle dopo la storica e netta vittoria contro la Ternana, arrivata alla Sciorba al termine di quella che oggi rappresenta la loro miglior prestazione stagionale.

Adesso l’obiettivo ritorna quello dei primi punti da conquistare in trasferta, dopo la deludente prestazione costata a Roma la sconfitta contro la Lazio.

L’avversario di oggi è un Como che in classifica ha gli stessi punti della formazione di De La Fuente, tre, frutto del sorprendente successo ottenuto sul campo della Juventus. Prima e dopo, gli stop di misura con la stessa Lazio e il Sassuolo. Le lombarde sono frenate da quello che al momento risulta il peggior attacco del girone, mentre la fase difensiva sta funzionando piuttosto bene.

Partita aperta, con un Grifone comunque bisognoso di assorbire in fretta un po’ di esperienza in un campionato che perdona ben poco. Come rammentano le brucianti sconfitte con Lazio e Milan all’esordio.

Quarta giornata: Parma-Napoli; Milan-Lazio; Como-Genoa; Roma-Inter; Juventus-Ternana; Sassuolo-Fiorentina.

La classifica: Roma 9; Napoli, Lazio 6; Inter 5; Juventus, Sassuolo, Parma, Fiorentina 4; Como, Milan, Genoa 3; Ternana 0.

