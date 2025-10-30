Dal Ferraris ai social: Genoa, la contestazione colpisce anche la società

Dopo l'ennesima deludente prestazione, i tifosi del Genoa non hanno più intenzione di tacere, puntando il dito contro ogni componente del club. Ieri sera allo stadio Ferraris, la contestazione è stata rivolta soprattutto ai giocatori e all'allenatore, ma sui social il malumore si è esteso fino a raggiungere la proprietà.

Il presidente Sucu, al quale viene comunque riconosciuto di aver investito capitali nella società, è ora messo sotto pressione con richieste precise: chiarire quali sono i piani per il futuro del club e soprattutto quali risorse ha a disposizione. Ma nel mirino dei tifosi è finito anche il CEO Andres Blazquez.

Sul Muro dei Tifosi, una voce storica del mondo rossoblù sul web, si legge: "Qualsiasi altra società interessata seriamente alla salvezza avrebbe già cambiato allenatore. Qui, come gli orchestrali del Titanic, si continua come se nulla fosse. L'impressione è che qualcuno sta solo prendendo tempo, ma la nave sta affondando. Non è colpa né dei giocatori, né dello staff tecnico, bensì della mancanza di una guida al timone".

Elton Gin rincara la dose: "Non c'è più nessuno al comando, i problemi emersi si sono accumulati dopo aver solo preso tempo. La situazione è critica e non si vedono soluzioni all'orizzonte". Rollin aggiunge una critica diretta a Blazquez: "Dovresti parlare, cosa dici adesso? Sei sempre in prima linea quando si tratta di mostrare progetti che poi non si concretizzano". “Troppa pochezza. Troppa confusione, troppa sufficienza. Troppo poca genoanità” è il messaggio a firma Gastone Bean.

“Per cercare di salvare la categoria occorre un cambio di passo immediato, altrimenti il ritardo rispetto alla quota salvezza si fa così ampio che a gennaio occorrerebbe un organico da Psg per rimediare” aggiunge Prospettive.

Qualcuno invoca il ritorno di Ballardini, qualcun altro soluzioni interne con Criscito o Ruotolo. Insomma, messaggio chiaro: fate qualcosa, fatelo subito.

La tensione tra tifosi e dirigenza del Genoa è ai massimi livelli, e la domanda che tutti si pongono è se ci saranno presto cambiamenti concreti per cercare di fermare la crisi e invertire la rotta di una stagione che rischia di trasformarsi in un incubo.

