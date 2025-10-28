Sport

Torna alla homepage

Accordo fino al 2029: il Genoa prolunga il contratto a Jeff Ekhator

1 minuto e 9 secondi di lettura
di Carlo Danani
Il direttore sportivo Ottolini ed Ekhator (foto Genoa Cfc)

La notizia era nell’aria da un pezzo, adesso da Villa Rostan la rendono ufficiale: il Genoa prolunga il contratto a Jeff Ekhator fino al giugno 2029.

“L’attaccante nato a Genova nel 2006 – si legge nella nota del club – canterano doc e campione d’Italia con la nostra Under 18 nel 2004, è stato convocato nella Nazionale Under 21 ed è andato a segno nelle partite di qualificazione all’Europeo di categoria”.

Ekhator che, insieme a Honest Ahanor, a Seydou Fini e a Lorenzo Venturino, giusto per citare i nomi più recenti, rappresenta uno dei grandi orgogli di un settore giovanile sempre più in grado di sfornare giocatori pronti per i grandi palcoscenici. Come testimonia anche l’attuale primato nel campionato Primavera 1 della formazione di Jacopo Sbravati.

Con la firma sull’accordo, Jeff allunga così il suo autunno magico. Dallo splendido tacco di Napoli che di diritto entra in nomination per il gol più spettacolare dell’anno, alla rete con gli azzurrini contro l’Armenia a Cremona, al ruolo centrale che gli sta dando Vieira nel Genoa: insomma, soddisfazioni a raffica per un ragazzo che si rivela molto abile a gestire queste potenti emozioni e altissime onde di popolarità. Il prossimo bagno di adrenalina? Magari un gol sotto la Nord. Chissà.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Genoa, è già mercato: prolungamento di contratto per Ekhator e Martin, finiti nel mirino di Roma e Lazio

E’ già calciomercato. O meglio, è sempre tempo per chiacchiere su trattative, rumors e ipotesi di trasferimenti. Lo spagnolo in scadenza a giugno Il Genoa, ora tutto concentrato a risolvere la crisi d’inizio stagione, da un pezzo ha sul tavolo l’idea di rinnovo per Aaron Martin, in scadenza a giug
Martedì 14 Ottobre 2025

Azzurro Genoa: Ekhator e Fini goleador nell’Italia Under 21 che supera l’Armenia

Non solo Ellertsson e Malinovskyi: il Genoa segna anche nell’Under 21 azzurra. Capita a Cremona, nella goleada che l’Italia rifila all’Armenia in una partita valevole per le qualificazioni al campionato europeo di categoria. Allo stadio Zini finisce 5-1, coi timbri di Seydou Fini e Jeff Ekhator. Con

TAGS