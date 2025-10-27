Sampdoria: Foti "titolare" a Empoli, si rivede Pedrola

Salvatore Foti

Rifinitura a Bogliasco per la Sampdoria che domani (ore 20,30) torna in campo nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B a Empoli. Il primo allenatore dei blucerchiati Angelo Gregucci - dopo l'espulsione nella gara pareggiata sabato a Marassi col Frosinone - è stato squalificato per una giornata e dunque Salvatore Foti, che è formalmente il mister in seconda ma che di fatto è il principale riferimento tecnico di questo ennesimo nuovo corso blucerchiato, andrà in panchina domani al Castellani da "titolare" e nel post gara potrà anche parlare in conferenza stampa.

Possibile formazione

Quel che conterà sarà però quello che accadrà in campo. I blucerchiati affidarsi ancora al 3-5-2 con qualche novità rispetto alla formazione scesa in campo col Frosinone: Ricci verso una maglia da titolare a centrocampo, in forse la conferenza di Barak (scalpita Cuni) almeno per il ruolo di seconda punta, anche Benedetti può essere un'opzione dall'inizio.

Convocati: riecco Pedrola

Ecco l'elenco completo dei convocati per la gara di domani con l'Empoli. Out Depaoli, si rivede Pedrola. Lo spagnolo si rivedrà in panchina.

Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pedrola.

Trasferta vietata in provincia di Genova

A Empoli non ci sarà il consueto esodo dei tifosi blucerchiati visto che la trasferta - dopo i tafferugli di due settimane fa a Chiavari - è stata vietata ai residenti in provincia di Genova. La vendita dei biglietti è comunque aperta ai supporter doriani muniti di tessera del tifoso, al di fuori della provincia di Genova.

La squadra arbitrale

L'arbitro di Empoli-Sampdoria sarà Piccinini di Forlì. Assistenti: Bahri di Sassari e Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Paganessi di Bergamo.

