Samp, missione Empoli: Pedrola migliora, Depaoli in dubbio

Fabio Depaoli

Ripresa degli allenamenti stamani a Bogliasco per la Sampdoria dopo il pareggio di ieri col Frosinone a Marassi. Tra due giorni i blucerchiati torneranno in campo a Empoli - martedì sera alle 20,30 - nel turno infrasettimanale di Serie B. Altra gara delicata, vista la situazione che resta più che mai deficitaria in classifica per la squadra allenata da poco più di una settimana dal tandem Foti-Gregucci.

Pedrola può tornare, Depaoli in forse

Migliorano le condizioni di Pedrola che potrebbe essere convocato per la sfida del Castellani: per lo spagnolo oggi lavoro in gruppo. Il giocatore ex Barcellona è fuori da metà settembre dopo l'infortunio - l'ennesimo per lui in questi anni in blucerchiato - maturato a metà settembre nella gara col Cesena, la lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale sinistro. Pedrola sta meglio, da alcuni giorni ha ripreso a lavorare coi compagni, pur concedendosi qualche seduta a scartamento ridotto, e in queste ore viene valutata la sua possibile convocazione per un ritorno quantomeno in panchina con l'Empoli. Resta invece in dubbio Depaoli che nella gara di ieri col Frosinone ha riportato un problema al polpaccio destro che sarà valutato tra oggi e domani.

Formazione: sale Ricci

A livello di formazione, Foti e Gregucci sembrano orientati a cambiare qualcosa contro i toscani non solo per questioni di turn over ma soprattutto per quello che si è visto in campo nella gara di Marassi coi ciociari: Ricci potrebbe essere schierato dall'inizio a centrocampo, improbabile anche la conferma del deludente Barak in attacco con Cuni che potrebbe agire al fianco di Coda.

