Sucu conferma Vieira: “Avanti con lui. A gennaio interverremo. Zangrillo? Nel board serve unità”

di Carlo Danani

“Abbiamo grande fiducia nel lavoro di Vieira, approfitterò di questi miei giorni a Genova per parlare approfonditamente con il nostro allenatore”. A margine dell’assemblea dei soci, a Villa Rostan il presidente Dan Sucu, in tribuna ieri a Torino e pure mercoledì nella partita al Ferraris con la Cremonese, interviene sulla stretta attualità del Grifone.

“Il nostro è un ottimo tecnico, in questo momento non ci sta girando bene, come è successo ad esempio ieri anche a Torino. Ci dispiace per l’ultimo posto però sono convinto che in società abbiamo la forza per risalire al più presto”.

Squadra zoppicante sotto tutti i punti di vista. I numeri in classifica parlano chiaro: ultimo posto in solitaria. Naturale che questo sia un riflesso di una situazione di campo che sta bocciando la campagna estiva.

Sucu rilancia: “Siamo pronti a intervenire sul mercato di gennaio con altre mosse per rilanciare la squadra. Non ho perso la speranza in un campionato in sintonia con i nostri piani originari, la salvezza rimane alla nostra portata. Resto ottimista in generale, i nostri conti a livello economico stanno migliorando”.

E ancora, sulla revoca di Alberto Zangrillo dalla carica di consigliere: “All’interno del board serve unità, non possono essere presenti conflitti”.

Lunedì 27 Ottobre 2025

Genoa, approvato il bilancio: perdite per 33 milioni ma si riducono i debiti. Zangrillo revocato da consigliere

Giornata centrale per il Genoa Cfc e per i suoi conti: in mattinata l’assemblea dei soci, riunita dalle 10 a Villa Rostan, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio che comprende il periodo temporale dal primo luglio 2024 al 30 giugno 2025. Le perdite ammontano a 33,3 milioni di euro. L’appro
Lunedì 20 Ottobre 2025

Genoa, basta silenzi. Sucu e Blazquez vengano a Primocanale a fare chiarezza

Sette partite, nessuna vittoria. Ultimo posto in classifica. E per la prima volta dopo anni, il pubblico del Ferraris ha voltato le spalle. Fischi sonori, pesanti, dolorosi. Fischi che non erano solo per la squadra, ma per tutto il mondo Genoa. Ieri non è andata in scena solo una sconfitta sportiva

