Sucu conferma Vieira: “Avanti con lui. A gennaio interverremo. Zangrillo? Nel board serve unità”

“Abbiamo grande fiducia nel lavoro di Vieira, approfitterò di questi miei giorni a Genova per parlare approfonditamente con il nostro allenatore”. A margine dell’assemblea dei soci, a Villa Rostan il presidente Dan Sucu, in tribuna ieri a Torino e pure mercoledì nella partita al Ferraris con la Cremonese, interviene sulla stretta attualità del Grifone.

“Il nostro è un ottimo tecnico, in questo momento non ci sta girando bene, come è successo ad esempio ieri anche a Torino. Ci dispiace per l’ultimo posto però sono convinto che in società abbiamo la forza per risalire al più presto”.

Squadra zoppicante sotto tutti i punti di vista. I numeri in classifica parlano chiaro: ultimo posto in solitaria. Naturale che questo sia un riflesso di una situazione di campo che sta bocciando la campagna estiva.

Sucu rilancia: “Siamo pronti a intervenire sul mercato di gennaio con altre mosse per rilanciare la squadra. Non ho perso la speranza in un campionato in sintonia con i nostri piani originari, la salvezza rimane alla nostra portata. Resto ottimista in generale, i nostri conti a livello economico stanno migliorando”.

E ancora, sulla revoca di Alberto Zangrillo dalla carica di consigliere: “All’interno del board serve unità, non possono essere presenti conflitti”.

