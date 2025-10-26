"Anche stavolta meritavamo di più": Vieira rilancia, ma adesso è a rischio

E’ un Patrick Vieira molto rammaricato quello che si presenta a commentare questa nuova sconfitta del suo Genoa. L'allenatore rilancia, ma inevitabilmente adesso rischia l'esonero. Situazione sempre più pesante.

“Mi dispiace veramente perché, considerata la partita giocata, meritavamo di più. E’ anche vero che non abbiamo gestito bene la situazione del loro secondo gol. Ed è per questo che dobbiamo continuare a lavorare con sempre più attenzione ai dettagli. Viviamo un periodo molto difficile, ma non molliamo. Sull’aspetto del gioco, anche se per noi il secondo tempo è stato difficile, anche stavolta i ragazzi hanno dato risposte positive. Abbiamo avuto il pallone per andare sul 2-0, ci spiace”.

Napoli, Bologna, Torino: Grifone vivace all’inizio, in vantaggio ma poi raggiunto, superato e sconfitto. Un film che si ripete.

“Gli episodi anche stavolta non hanno girato a nostro favore, probabilmente perché non li gestiamo bene. Non dimentico nemmeno le due occasioni create sul 2-1, che potevano darci il pareggio”.

Le sostituzioni: in campo giocatori d’attacco quando forse era più consigliabile un atteggiamento più prudenziale.

“Accetto le critiche, fa parte del calcio. Abbiamo perso e, quindi, certe conclusioni non mi meravigliano. Ora dobbiamo gestire tutti insieme questo periodo, diventando ancor più esigenti verso noi stessi. Stiamo dando il massimo, ma ciò non basta ancora per uscire da questo momento. Insistiamo, l’atteggiamento di tutti è quello giusto. Ci manca anche un po’ di esperienza, siamo più giovani rispetto all’anno scorso. Mi dispiace per tutta la squadra, sta girando male in questo inizio di campionato. Ora testa alla Cremonese”.

