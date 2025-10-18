Sport

Samp, Foti non ha il patentino: sarà il vice di Gregucci o Lombardo

Il 37enne siciliano avrà comunque un ruolo centrale tra i blucerchiati dopo l'esonero di Donati. Nello staff anche Nicola Pozzi
di Marco Bisacchi
Due uomini in tutaAttilio Lombardo e Angeli Gregucci

La Sampdoria sta definendo il nuovo staff tecnico dopo la decisione di esonerare Massimo Donati e i suoi collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli dopo la pesante sconfitta di Chiavari con l'Entella. I blucerchiati hanno deciso di puntare su Salvatore Foti, 37 anni, ex calciatore doriano e soprattutto ex collaboratore tecnico di Marco Giampaolo dal 2016 al 2021 (alla Sampdoria ma anche a Milan e Torino) prima della successiva esperienza da vice di Mourinho con Roma e Fenerbahce dal 2022 fino alla prima parte del 2025. 

C'è però un aspetto tecnico da sottolineare: Salvatore Foti ad oggi non ha ancora completato l'iter per conseguire il patentino da primo allenatore e dunque almeno formalmente avrà il ruolo di allenatore in seconda in questa nuova esperienza alla Sampdoria e sarà affiancato da un primo allenatore che potrebbe essere uno tra Angelo Gregucci o Attilio Lombardo. I due dovrebbero entrare entrambi nello staff, e si tratterebbe di un doppio ritorno dopo l'esperienza nella fase finale della scorsa stagione nello staff "manciniano" di Evani.

Si rivede Pozzi nello staff

Nel nuovo staff della Sampdoria entrerà anche Nicola Pozzi, che da calciatore firmò il gol decisivo nel play off col Varese con cui il club - nel 2012 - ottenne quella che ad oggi resta l'ultima promozione in Serie A. Le nuove scelte sono comunque da ascrivere al ds Andrea Mancini che già in estate aveva cercato di portare alla Samp Foti, Lombardo (e ancora in precedenza De Rossi) senza esito, visto che poi il club - e in particolare il rappresentante degli azionisti Nathan Walker - aveva deciso di puntare su Donati. Novità e definizioni ufficiali sono attese nella giornata di domani. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì a Bogliasco in vista del match di sabato col Frosinone a Marassi. 

