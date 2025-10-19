LIVE Genoa-Parma 0-0 all'intervallo ma rossoblù in superiorità numerica per l'espulsione di Ndiaye

42': ancora un fallo di Ndiaye, stavolta su Vitinha. Sozza estrae prima il cartellino giallo, poi il rosso. Il difensore viene espulso per somma di ammonizioni

36': buono spunto di Malinovskyi, fermato da Ndiaye, ammonito da Sozza

29': per rallentare una pericolosa ripartenza del Parma, Malinovskyi commette fallo su Almqvist. Cartellino giallo per Ruslan

25': Vitinha conquista una punizione sulla trequarti. Batte Malinovskyi per Vitinha: il suo colpo di testa sul primo palo costringe Suzuki a un'affannosa deviazione in corner

17': Ekuban si libera dal limite, lascia partire un tiro che però non inquadra lo specchio della porta ducale

12': preziosismo di Ekuban, che in rovesciata lancia Vitinha in contropiede. Vitor però commette fallo su Delprato

9': spunto di Cutrone in mezzo all'attenta difesa rossoblù. Conclusione debole e imprecisa

5': buona occasione per il Genoa. Palla a Vitinha, poi per Ekuban: il tiro di Caleb è svirgolato ed esce a lato

GENOA-PARMA

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. All. Vieira

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabè (43' Valenti), Keita, Estevez, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

NOTE - Arbitro Sozza, assistenti Dei Giudici e Mokhtar, quarto ufficiale Pairetto. Var: Marini, Avar Prontera. Spettatori: abbonati 28.101, paganti 2.535 (36 ospiti)

Ammoniti: Malinovskyi, Ndiaye. Espulso al 42' Ndiaye per somma di ammonizioni

