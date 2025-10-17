Sampdoria in silenzio dopo il kappaò di Chiavari. Donati verso l'esonero

Massimo Donati, allenatore della Sampdoria

Sampdoria in silenzio stampa dopo la figuraccia di Chiavari con l'Entella, una sconfitta senza appello per i blucerchiati. La società doriana - nuovamente contestata dai tifosi anche nella sfida del Comunale (fischi fragorosi anche per la squadra) - si è presa 24/48 ore di tempo per valutare il futuro della panchina. Massimo Donati in questo momento è fortemente a rischio esonero. Riflessioni aperte all'interno del club tra l'ala degli algoritmi Fredberg-Walker e il ds Andrea Mancini.

IN AGGIORNAMENTO

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook