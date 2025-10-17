Sport

Sampdoria in silenzio dopo il kappaò di Chiavari. Donati verso l'esonero

Sconfitta senza appello per i blucerchiati, possibile svolta in panchina
di Marco Bisacchi
Massimo Donati, allenatore della Sampdoria

Sampdoria in silenzio stampa dopo la figuraccia di Chiavari con l'Entella, una sconfitta senza appello per i blucerchiati. La società doriana - nuovamente contestata dai tifosi anche nella sfida del Comunale (fischi fragorosi anche per la squadra) - si è presa 24/48 ore di tempo per valutare il futuro della panchina. Massimo Donati in questo momento è fortemente a rischio esonero. Riflessioni aperte all'interno del club tra l'ala degli algoritmi Fredberg-Walker e il ds Andrea Mancini. 

IN AGGIORNAMENTO

