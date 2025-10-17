Sport

Vieira: “Parma squadra di qualità. Il nostro atteggiamento è giusto, mancano solo i punti”

di Carlo Danani
Vieira: "Dalla partita con la Lazio abbiamo imparato tanto" (foto Genoa Cfc)

Patrick Vieira rilancia il suo Genoa 2.0. E lo fa al massimo dell’intensità: “Non ho nulla da rimproverare alla squadra – spiega nella conferenza stampa pre gara - il suo atteggiamento è quello giusto fin dal primo giorno. Il discorso è che secondo me ci mancano alcuni punti in classifica. A Bologna, ad esempio, abbiamo provato frustrazione per quel rigore allo scadere e anche l’episodio di Neres a Napoli non ci ha lasciati indifferenti”.

“Partita importante, come lo sarà la successiva”

Ora cade l’alibi del calendario: avanti con sfide sulla carta decisamente più abbordabili. A cominciare da quella contro i ducali, che fin qui non hanno particolarmente esaltato, ma neppure deluso. Parma bivio di quelli pesanti, anche se siamo soltanto a ottobre. Vieira però corregge il tiro: “E’ una partita importante, come importante sarà la successiva e quella dopo ancora. Incontriamo una formazione solida a livello difensivo, che ha grande qualità. Noi arriviamo a questa partita con grande fiducia perché fin qui abbiamo fatto cose molto interessanti a livello di gioco”.

C’è poi la serata choc con la Lazio. Qui Vieira specifica: “Da quella partita abbiamo imparato tantissimo. Non dobbiamo mai dimenticare che siamo di 2-3 anni più giovani rispetto alla squadra della passata stagione”.

Il vento delle Nazionali ha portato entusiasmo al Genoa. “Siamo contenti per i nostri ragazzi, sono ritornati con tanta fiducia e questo farà bene a tutto il gruppo. Ekhator adesso ha molta energia, però non dimentichiamo che è un giocatore giovane. Malinovskyi ha fatto ben tre gol con l’Ucraina: domenica starà a noi trovare le linee di passaggio più funzionali per esaltarne le qualità”.

Possibilità di convocazione per Ostigard e Cornet

Dall’infermeria: Ostigard e Cornet sono sulla via del pieno recupero e viaggiano verso la convocazione. Anche se l’ultima parola spetterà all’allenamento di rifinitura di domani. Serve ancora tempo, invece, per rivedere in gruppo Messias e Stanciu: per loro se ne riparlerà in vista della trasferta di Torino.

