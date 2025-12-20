Orco online-il seguito: prelevava minorenni in stazione e le portava a casa, fino a mille euro per atti sessuali

Nuovi gravi sviluppi dell'inchiesta su un caso di sfruttamento sessuale di minorenni a Genova. Dalle indagini del commissariato di Sestri Ponente è emerso che l'indagato, un trentenne già in carcere, si sarebbe proposto a diverse ragazzine con offerte di rapporti sessuali a pagamento, principalmente attraverso Instagram e TikTok.
Dopo la prima misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari Carla Pastorini, su richiesta della pm Valentina Grosso, l'analisi dei dispositivi sequestrati – tra cui computer, micro SD di telecamere domestiche e telefono cellulare – ha rivelato centinaia di chat su TikTok con minorenni, molte delle quali sono state successivamente ascoltate in modo protetto dagli inquirenti.
Orco online: 30enne in carcere per prostituzione minorile, atti sadomaso ed estorsione su ragazzine
Al 30enne vengono contestati episodi specifici e particolarmente gravi: in un caso, avrebbe prelevato una ragazzina alla stazione di Genova Pra' per portarla nella propria abitazione e intrattenere rapporti. I pagamenti variavano da somme modeste a cifre elevate, arrivando in un'occasione fino a mille euro per un periodo prolungato di incontri sessuali. Emergono anche pratiche sadomaso, la produzione di foto e video pornografici con una sedicenne in pose esplicite, e persino un episodio di estorsione: l'uomo avrebbe filmato un rapporto con una minorenne per poi minacciarla di diffondere il materiale, costringendola a coinvolgere altre coetanee. L'indagato resta in carcere con accuse pesantissime, tra cui prostituzione minorile, induzione e tentata induzione alla prostituzione, atti sessuali con minori, pornografia minorile ed estorsione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Genova, continuano per verificare eventuali altre vittime, con fatti che coprono un arco temporale dal 2020 al 2024. Il gip ha confermato la custodia cautelare, ritenendo concreto il rischio di reiterazione del reato.
IL COMMENTO
La svolta dell'arcivescovo Tasca dalle parrocchie al cuore della città
Tunnel subportuale, tanti dubbi ma non toccate la Sopraelevata