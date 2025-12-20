Orco online-il seguito: prelevava minorenni in stazione e le portava a casa, fino a mille euro per atti sessuali

Nuovi gravi sviluppi dell'inchiesta su un caso di sfruttamento sessuale di minorenni a Genova. Dalle indagini del commissariato di Sestri Ponente è emerso che l'indagato, un trentenne già in carcere, si sarebbe proposto a diverse ragazzine con offerte di rapporti sessuali a pagamento, principalmente attraverso Instagram e TikTok.

Dopo la prima misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari Carla Pastorini, su richiesta della pm Valentina Grosso, l'analisi dei dispositivi sequestrati – tra cui computer, micro SD di telecamere domestiche e telefono cellulare – ha rivelato centinaia di chat su TikTok con minorenni, molte delle quali sono state successivamente ascoltate in modo protetto dagli inquirenti.

Orco online: 30enne in carcere per prostituzione minorile, atti sadomaso ed estorsione su ragazzine