Genoa Women, due pali e poi la beffa finale: il Milan sorpassa allo scadere

Caterina Bargi ha colpito un palo (foto Genoa Cfc)

E’ amaro il debutto del Genoa Women nel massimo campionato. Al Cantera Stadium della Sciorba, le ragazze di De La Fuente giocano una partita gagliarda, ma alla distanza si devono arrendere alla maggiore esperienza del Milan, che sorpassa in dirittura d’arrivo, ribaltando il risultato dopo essere stato a lungo in svantaggio.

Per le rossoblù, il rammarico di due pali e la consolazione di una prova di sostanza, che lascia spalancato l’ottimismo per il prosieguo della stagione.

Il Genoa entra in partita con molta decisione e altrettanta concentrazione. Appena prima del quarto d’ora, un tiro cross di Vigilucci va a sbattere sulla traversa, palla buona per Acuti, che però non ne approfitta. Milan in difficoltà a costruire azioni pericolose. Alla mezz’ora, ancora Genoa con un tiro appena fuori di Sondergaard. In chiusura di tempo le rossoblù passano in vantaggio. Punizione sulla trequarti battuta da Massa, la perfetta sponda di Di Criscio diventa uno splendido assist per Sondergaard, che deve solo appoggiare nella porta rossonera.

A metà ripresa, occasione di raddoppio: splendida volata di Acuti sulla sinistra, il tiro di Cuschieri finisce sull’esterno della rete. Sul ribaltamento di fronte, la palla del pareggio arriva sulla testa di Van Dooren, ma Forcinella è attenta. A 7’ dalla fine, ancora uno spunto di Acuti, palla per Bargi che colpisce il palo. Passano pochi secondi e il Milan pareggia: una pennellata di Dompig è raccolta di testa da Iieh, che firma l’1-1.

Finale con frequenti ribaltamenti di fronte. In pieno recupero Forcinella evita prima l’autogol di Di Criscio e poi blocca la pericolosa conclusione di Arrigoni. All’ultimo respiro, la beffa. Un cross in area rossoblù viene raccolto da Koivisto, che di testa fa scattare la festa rossonera. Sabato sul campo della Lazio, altro super esame per il Genoa.

Genoa-Milan 1-2

Reti: 45’ Sondergaard; 83’ Iieh; 97’ Koivisto

Genoa (4-2-3-1): Forcinella; Vigilucci, Di Criscio, Lipman, Curraj (65’ Giles); Cinotti (81’ Ferrara), Hilaj; Monterubbiano (65’ Giacobbo), Massa (65’ Cuschieri), Acuti; Sondergaard (73’ Bargi). All. De La Fuente.

Milan (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Piga (89’ Park); Cernoia (73’ Van Dooren), Cesarini (65’ Mascarello), Iieh; Renzotti (65’ Kyvag), Dompig, Arrigoni. All. Bakker.

Arbitro: Bianchi.

Prima giornata: Inter-Ternana 5-0; Roma-Parma 4-0; Napoli-Fiorentina 1-0; Sassuolo-Juventus 0-0; Como-Lazio 1-2; Genoa-Milan 1-2.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook