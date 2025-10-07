Genoa, un’intera squadra convocata in Nazionale: Malinovskyi sfida Ellertsson

Malinovskyi e Ellertsson faccia a faccia venerdì in Islanda-Ucraina (foto Genoa Cfc)

C’è un Genoa che nel pomeriggio si è ritrovato al Centro Signorini e ce n’è un altro che, di ritorno da Napoli, si è rimesso subito in viaggio per onorare le chiamate delle rispettive Nazionali.

A questo giro, sono complessivamente 11 i giocatori rossoblù convocati per impegni europei, mondiali e amichevoli, 4 per le rappresentative maggiori e 7 per le formazioni giovanili.

In Islanda-Ucraina una sfida tutta rossoblù

Il Paraguay torna a chiamare Hugo Cuenca per i test contro Giappone e Corea del Sud. Mikaell Ellertsson si aggrega all’Islanda per il doppio confronto con Ucraina e Francia valido per le qualificazioni al Mondiale. Nella partita di venerdì, ecco una sfida tutta rossoblù: dall’altra parte troverà Ruslan Malinovskyi, che poi la prossima settimana affronterà l’Azerbaijan.

Completa il poker dei convocati in prima squadra Johan Vasquez, che con il suo Messico affronterà le amichevoli contro Colombia ed Ecuador.

Rispetto agli ultimi tempi, mancano gli infortunati Stanciu e Ostigard, solitamente convocati da Romania e Norvegia. Non considerati stavolta Thorsby dalla stessa Norvegia, Gronbaek e Frendrup dalla Danimarca.

Ben 7 chiamate tra Under 21 e Under 20

Folta la rappresentanza del Genoa nelle rappresentative giovanili. Gli azzurrini Jeff Ekhator e Seydou Fini sono attesi dalle due partite di qualificazione all’Europeo Under 21 contro Svezia e Armenia.

Nella rassegna continentale, impegnati anche Brooke Norton-Cuffy con l’Inghilterra che sfiderà Moldavia e Andorra e Sebastian Otoa: la sua Danimarca si prepara ai confronti con Austria e Belgio.

Mondiale Under 20: l’Italia di Romano sfida gli Usa

A proposito di azzurro, grande attesa per l’ottavo di finale ai Mondiali Under 20 in programma in Cile: giovedì l’Italia di Marco Romano e gli Stati Uniti giocano per un posto nei quarti.

Infine, Ernestas Lysionok e Lukas Klysys, colonne del Genoa Primavera capolista, prenderanno parte a uno stage dell’Under 20 lituana.

