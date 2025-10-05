Sport

Napoli e Genoa in campo: Vieira sceglie. Le probabili formazioni. Live dalle 18

di Carlo Danani
Morten Frendrup e Stefano Sabelli (foto Genoa Cfc)

Antonio Conte, Patrick Vieira e gli ultimi dubbi da sciogliere verso questo Napoli-Genoa da tutto esaurito. La partenza lanciata in campionato (12 punti nelle prime 4 partite) e la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona mantengono ai massimi l’entusiasmo del “Maradona”, per nulla raffreddato dallo stop, peraltro doloroso, di domenica a San Siro contro il Milan.

Rossoblù in campo ben consapevoli che per fare risultato oggi servirà una partita perfetta o quasi. Ma alla vigilia il pensiero principale è soprattutto quello di allontanare i fantasmi che lunedì si sono presentati alla porta dopo quello 0-3 contro la Lazio che nei giorni successivi ha parecchio agitato il mare davanti a Pegli.

Probabile che stavolta Colombo parta dalla panchina: avanti col ballottaggio tra Ekuban ed Ekhator per il complicato ruolo di centravanti in un Genoa oggi detentore del peggior attacco del campionato.

In difesa, da capire se al fianco di Vasquez giocherà Ostigard, ex di turno e già in diffida dopo 4 “gialli”, oppure un Marcandalli cresciuto tantissimo negli ultimi mesi.

Gli altri punti interrogativi albergano sulla trequarti, dove comunque a destra dovrebbe trovare conferma Norton-Cuffy: con alle spalle il rientrante Sabelli e sollevato da molti compiti difensivi, Brooke ha dimostrato di rendere molto di più. E il resto? Malinovskyi centrale e a sinistra ecco Ellertsson favorito su Vitinha e Venturino.

Sull’altra sponda, Conte dovrebbe far rifiatare De Bruyne, confermando Hojlund, decisivo mercoledì in Coppa con la sua doppietta ai portoghesi.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Ekuban.

Indisponibili - Napoli: Lukaku, Contini, Buongiorno, Rrahmani. Genoa: Cornet, Stanciu, Messias.

Arbitro: La Penna, assistenti Passeri e Trinchieri. Quarto uomo Galipò. Var Pezzuto. AVar Sozza.

Mondiali Under 20: l’Italia di Romano ai quarti

Stop senza conseguenze per l’Italia ai Mondiali Under 20 in Cile. La squadra del ct Nunziata è battuta 1-0 dall’Argentina nel terzo e ultimo incontro del girone di qualificazione, ma la sconfitta di Cuba contro l’Australia promuove gli azzurrini. Marco Romano, attaccante del Genoa, gioca l’ultima parte della gara, una decina di minuti in totale. Negli ottavi di finale Romano e compagni affronteranno giovedì alle 21.30 italiane la vincente del Gruppo E.

Primo turno - Terza giornata: Argentina-Italia 1-0; Australia-Cuba 3-1. Classifica finale: Argentina 9; Italia 4; Australia 3; Cuba 1.

