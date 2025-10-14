Sport

Torna alla homepage

Ancora assist e gol con l’Ucraina: adesso il Genoa sogna un Malinovskyi Mundial

1 minuto e 27 secondi di lettura
di Carlo Danani
Super Malinovskyi: 3 gol nelle ultime 2 partite con l'Ucraina

L’aria della Nazionale fa benissimo a Ruslan Malinovskyi, leader tecnico e carismatico di un’Ucraina che, anche grazie ai suoi tre gol nelle ultime due partite, sente profumo di playoff in chiave Mondiale, dietro all’inarrivabile Francia.

Due volte a bersaglio la settimana scorsa in Islanda, ieri sera contro l’Azerbaigian a Cracovia il centrocampista del Genoa è rimasto sotto l’occhio di bue. Prima fornendo a Gutsulyak l’assist per il gol del vantaggio ucraino, riportando poi definitivamente avanti la sua squadra con una rete che alla fine del match si rivelerà pesantissima. Complessivamente la decima in carriera in Nazionale.

Ruslan atteso nelle prossime ore a Pegli

Dal Centro Signorini, dove oggi è ripresa la preparazione in vista di Genoa-Parma, Patrick Vieira osserva attentamente i movimenti dei suoi giocatori in giro per l’Europa e per il mondo.

Con un Malinovskyi protagonista assoluto tra i viaggianti rossoblù. Naturale che di fronte a prestazioni così convincenti in serie, nell’ottica della delicata sfida di domenica al Ferraris è facile immaginare molte responsabilità sulle spalle di un Malinovskyi peraltro nelle ultime uscite con Lazio e Napoli decisamente lontano dal giocatore a tratti straripante che stiamo ammirando in Nazionale. Sottili equilibri da ricercare in contesti tecnici e tattici completamente differenti.

Da Cracovia al Ferraris per allungare il magic moment

Con l’Ucraina ecco un Ruslan di personalità, verticalità e prolificità: proprio quello che servirebbe a un Genoa oggi più che mai alla piena ricerca di autentici leader a cui appoggiarsi. Come il Malinovskyi in versione Mondiale. Ai suoi compagni rossoblù il compito di tenerne acceso il genio.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 11 Ottobre 2025

Che spettacolo Ellertsson e Malinovskyi: tre gol genoani in Islanda-Ucraina

Genoa protagonista anche a campionato fermo. Succede soprattutto a Reykjavik, dove in una partita di qualificazione al prossimo Mondiale l’Ucraina superi l’Islanda per 5-3. Ellertsson e Malinovskyi scatenati in avvio di gara. Ruslan, schierato alle spalle dell’unica punta, porta in vantaggio gli ucr
Martedì 07 Ottobre 2025

Genoa, un’intera squadra convocata in Nazionale: Malinovskyi sfida Ellertsson

C’è un Genoa che nel pomeriggio si è ritrovato al Centro Signorini e ce n’è un altro che, di ritorno da Napoli, si è rimesso subito in viaggio per onorare le chiamate delle rispettive Nazionali. A questo giro, sono complessivamente 11 i giocatori rossoblù convocati per impegni europei, mondiali e a