Che spettacolo Ellertsson e Malinovskyi: tre gol genoani in Islanda-Ucraina

Ellertsson e Malinovskyi, grandi protagonisti in Islanda-Ucraina (foto Genoa Cfc)

Genoa protagonista anche a campionato fermo. Succede soprattutto a Reykjavik, dove in una partita di qualificazione al prossimo Mondiale l’Ucraina superi l’Islanda per 5-3. Ellertsson e Malinovskyi scatenati in avvio di gara. Ruslan, schierato alle spalle dell’unica punta, porta in vantaggio gli ucraini. Poco dopo il pareggio è di Mikael, confermato terzino sinistro, proprio come a Napoli e come nelle ultime esperienze in Nazionale. Ma prima dell’intervallo ancora Malinovskyi firma un’esaltante doppietta: così, Ruslan archivia definitivamente il ricordo del grave infortunio del settembre 2024 a Venezia. Nella ripresa il festival del gol si spalanca del tutto, con la doppietta di Gudmundsson e il gran finale tutto ucraino. Messaggio forte e chiaro per Vieira: i suoi due giocatori sono davvero carichi in vista del Parma.

Qualificazioni all’Europeo Under 21 con 4 rossoblù

Ultima parte di gara in campo per Ekhator e Fini nel largo successo degli azzurrini contro la Svezia: finisce 4-0. Stesso punteggio nella vittoria dell’Inghilterra in Moldavia: Norton-Cuffy titolare e ammonito, impiegato centrocampista di destra nel 4-3-3 inglese. Pareggia 1-1 la Danimarca contro l’Austria: Otoa titolare e ammonito, schierato a sinistra nella difesa a tre.

Ultimo quarto d’ora in campo per Cuenca nell’amichevole tra Giappone e Paraguay (2-2). Domani, infine, toccherà a Vasquez nell’amichevole tra Messico e Colombia e a Frendrup in Danimarca-Grecia.

Genoa, ripresa martedì dopo il test con l’Entella

Patrick Vieira, ieri ospite al Festival dello Sport a Trento, ha concesso tre giorni di riposo alla squadra. La preparazione in vista di Genoa-Parma (domenica alle 15) riprenderà martedì.

