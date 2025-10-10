Il Genoa Women porta a Roma la sua grande voglia di rivincita

Arianna Acuti, attaccante delle rossoblù (foto Genoa Cfc)

Smaltita in fretta la delusione per l’amaro debutto assoluto in serie A, il Genoa Women si prepara alla sua prima trasferta di campionato. Domani alle 12.30 la squadra di De La Fuente sarà in campo a Roma per affrontare la Lazio allo stadio Fersini. Di fronte un avversario su di giri, galvanizzato dal colpaccio all’esordio sul terreno del Como.

Per le rossoblù tanta voglia di rivincita dopo un avvio caratterizzato da un’immensa illusione poi trasformata in delusione. L’aggancio e il seguente sorpasso del Milan negli ultimi minuti della partita al Cantera Stadium probabilmente rappresentano il prezzo che il Genoa deve pagare di fronte ad avversarie ben più abituate alle sfide nella massima serie.

Certo, ripensando al clamoroso palo colpito da Bargi nell’azione precedente al pareggio rossonero, non si può certo sostenere che nell’occasione la dea bendata si sia schierata dalla parte delle rossoblù.

Al di là dell’amarezza per i punti volati via sul traguardo, rimane la consapevolezza di un’indiscussa competitività che, in chiave Lazio, puntella la spinta emotiva, alla conquista del primo risultato positivo in un campionato dove il Grifone si affaccia con l’entusiasmo della neopromossa e la piena consapevolezza che fatalmente non mancheranno momenti difficili, come il finale di gara contro le rossonere.

Seconda giornata: Lazio-Genoa; Juventus-Como; Fiorentina-Inter; Milan-Roma; Ternana-Napoli; Parma-Sassuolo.

La classifica: Inter, Roma, Napoli, Lazio, Milan 3; Juventus, Sassuolo 1; Como, Fiorentina, Genoa, Parma, Ternana 0.

