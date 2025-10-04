Sport

Torna alla homepage

Il Genoa Women all'esame della serie A. L’emozione del debutto: arriva il Milan

1 minuto e 19 secondi di lettura
di Carlo Danani
Genoa Women, l'obiettivo è mettere le radici in serie A (foto Genoa Cfc)

C’è un altro Grifone pronto a inseguire la salvezza in un’altra serie A: è il Genoa Women, fresco di promozione festeggiata nella scorsa primavera al culmine di una stagione memorabile e da incorniciare. Un Genoa Women ora legittimato a duellare con i top club italiani. Dodici squadre in tutto nell’attico nazionale, segno evidente di una rigida selezione in un movimento che negli ultimi anni ha registrato una lodevole crescita esponenziale sotto ogni profilo.

E in questa magnifica dozzina ecco spiccare la matricola rossoblù, pronta a battagliare per difendere il posto in categoria. L’appuntamento è per domani alle 15 al Cantera Stadium della Sciorba, dove la rinnovata formazione di De La Fuente si misurerà col primo avversario di gran prestigio: il Milan.

Seguirà domenica 12 ottobre la trasferta sul campo della Lazio, per poi tornare in casa, domenica 19, per misurarsi con la Ternana, con cui il Genoa Women ha conquistato la promozione nell’ultimo torneo cadetto insieme al Parma.

“Puntiamo a dare fastidio in ogni singola partita alle avversarie” dichiara mister De La Fuente, sintetizzando così lo spirito delle sue ragazze, pronte a battagliare contro la crema d’Italia. Dando la caccia alla salvezza, obiettivo minimo, provando poi eventualmente a togliersi qualche soddisfazione lungo il percorso. Il tutto, per gettare le basi ai vertici del calcio italiano. Il Genoa Cfc, che sul femminile sta investendo in maniera continua, ci crede davvero.

Prima giornata: Inter-Ternana 5-0; Roma-Parma 4-0; Napoli-Fiorentina; Sassuolo-Juventus; Como-Lazio; Genoa-Milan.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 02 Luglio 2025

Genoa Women, il nuovo mister è un colpo: ecco De La Fuente

Il Genoa Women annuncia un colpo da maestro per la panchina della sua squadra femminile, accogliendo Sebastián de la Fuente come nuovo allenatore. L'arrivo del tecnico argentino, forte di un curriculum di successi nel calcio femminile italiano, segna un momento epocale per il club, che si appresta a
Lunedì 12 Maggio 2025

Genoa Women promosso in A, la gioia di mister Fossati a Primocanale

https://www.youtube.com/watch?v=Z-eMw2d8KHM  