Il Genoa Women all'esame della serie A. L’emozione del debutto: arriva il Milan

Genoa Women, l'obiettivo è mettere le radici in serie A (foto Genoa Cfc)

C’è un altro Grifone pronto a inseguire la salvezza in un’altra serie A: è il Genoa Women, fresco di promozione festeggiata nella scorsa primavera al culmine di una stagione memorabile e da incorniciare. Un Genoa Women ora legittimato a duellare con i top club italiani. Dodici squadre in tutto nell’attico nazionale, segno evidente di una rigida selezione in un movimento che negli ultimi anni ha registrato una lodevole crescita esponenziale sotto ogni profilo.

E in questa magnifica dozzina ecco spiccare la matricola rossoblù, pronta a battagliare per difendere il posto in categoria. L’appuntamento è per domani alle 15 al Cantera Stadium della Sciorba, dove la rinnovata formazione di De La Fuente si misurerà col primo avversario di gran prestigio: il Milan.

Seguirà domenica 12 ottobre la trasferta sul campo della Lazio, per poi tornare in casa, domenica 19, per misurarsi con la Ternana, con cui il Genoa Women ha conquistato la promozione nell’ultimo torneo cadetto insieme al Parma.

“Puntiamo a dare fastidio in ogni singola partita alle avversarie” dichiara mister De La Fuente, sintetizzando così lo spirito delle sue ragazze, pronte a battagliare contro la crema d’Italia. Dando la caccia alla salvezza, obiettivo minimo, provando poi eventualmente a togliersi qualche soddisfazione lungo il percorso. Il tutto, per gettare le basi ai vertici del calcio italiano. Il Genoa Cfc, che sul femminile sta investendo in maniera continua, ci crede davvero.

Prima giornata: Inter-Ternana 5-0; Roma-Parma 4-0; Napoli-Fiorentina; Sassuolo-Juventus; Como-Lazio; Genoa-Milan.

