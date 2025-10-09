Genoa, Norton-Cuffy nuovo uomo mercato: è già nella lista di Juve e Napoli

A sinistra Norton-Cuffy, è nazionale nell'Inghilterra Under 21 (foto Genoa Cfc)

La nuova finestra dista ancora quasi tre mesi, ma le grandi manovre per il cosiddetto “mercato di riparazione” sono già decollate. Tanto che tra i nomi emergenti, ecco spiccare quello di Brooke Norton-Cuffy. In un Genoa che in questo avvio di campionato fa fatica a fare tutto, il laterale inglese riesce comunque a ritagliarsi partite di qualità.

Sempre in campo nelle prime sei giornate

A lui Vieira non rinuncia mai: insieme a Leali e a Vasquez, Norton-Cuffy oggi risulta l’unico rossoblù ad aver giocato tutti i minuti nelle prime sei giornate di serie A. Conquistando copertine a suon di volatissime sulla fascia e confezionando assist chirurgici come quello che domenica al Maradona ha permesso a Ekhator di scatenare il suo tacco magico.

In un anno il suo valore di mercato è quadruplicato

A Genova da poco più di un anno, l’esterno prelevato nell’estate del 2024 dall’Arsenal per una cifra attorno ai 2 milioni adesso vale almeno 4 volte tanto. Una cifra che non sembra intimidire Napoli e Juventus. Ai partenopei Brooke farebbe comodo come vice Di Lorenzo e pure nello scacchiere bianconero potrebbe avere un ruolo di spessore.

E la posizione del Genoa? E quella del giocatore, in queste ore presente in Moldavia con l’Inghilterra Under 21 per le qualificazioni all’Europeo, legato da un contratto fino al 2029? Il presupposto è che, a ottobre, tutti i discorsi di mercato non possono che tendere all’acerbo.

Difficile una cessione già a gennaio

Per Norton-Cuffy, così come per gli altri suoi colleghi che hanno avuto o avranno richieste, a Villa Nostan verrà fissato un prezzo e da lì non si scenderà. Le trattative per Ahanor e De Winter rappresentano gli esempi più freschi. Sotto la gestione Sucu, a rassicurare i tifosi rossoblù c’è il precedente dello scorso gennaio, quando il neo presidente appena dopo Capodanno dichiarò: “Nessun top player si muoverà in questa sessione di mercato”. Detto fatto, per non andare a interferire nel lavoro di Vieira.

Dando un’occhiata all’attuale classifica, specchio delle difficoltà rossoblù, davvero il Genoa ipotizzerà di cedere già a gennaio uno dei suoi rari punti fermi?

Domattina alle 10.30 il test match con l’Entella

Confermato al Centro Signorini l’allenamento congiunto con la Virtus. Per i rossoblù la possibilità di tenere alti i ritmi in vista della sfida di campionato col Parma. Giornata molto intensa per Patrick Vieira, che domani alle 18 a Trento interverrà al Festival dello Sport.

Mondiali Under 20: l’Italia di Romano gioca per i quarti

In Cile, partita da dentro o fuori per gli azzurrini: alle 21.30 italiane a Rancagua la gara valevole per gli ottavi di finale con gli Stati Uniti. Il rossoblù Marco Romano, dopo la maglia di titolare contro Cuba, scalpita per lasciare il segno.

